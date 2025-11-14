Siz bir de içini görün!
Müzik aletlerinin içini merak eden fotoğrafçı ve müzisyen Charles Brooks; piyano, gitar, çello ve flüt gibi müzik enstrümanlarını iç yapılarını çok değişik bir bakış açısıyla fotoğrafladı.
Yeni Zelanda’da yaşayan deneyimli bir orkestra çellisti ve fotoğrafçı olan Charles Brooks, bu iki yaratıcı tutkusunu bir araya getirerek ortaya çıkardığı projesiyle harika bir işe imza attı.
Charles Brooks'un çektiği sanatsal fotoğraflar ilk bakışta mimari karelere benziyor. Sanki büyük katedrallerin, terk edilmiş devasa binaların, doğa harikası mağaraların içinden bir kesit ya da antik kentlerden, büyük metro istasyonlarından bir parça gibi görünüyorlar.
Ancak gerçek çok farklı...
Dışarıdan mekanik görünen bu fotoğraflar, Steinway piyanolardan Stradivarius kemanlara kadar dünyanın en kıymetli ve eski enstrümanlarının şiirsel iç kısımlarının detaylarını veriyor. Brooks’un Müzikte Mimari (Architecture in Music) adını taşıyan fotoğraf serisi; piyano, saksafon, çello, flüt ve diğer müzik aletlerinin içeriden görüntülerini keşfetmemizi sağlıyor.
Brooks önce bir kaç özel proje için Panasonic Lumix ile bir ortaklık kurdu. Son birkaç yılda, bu mikro fotoğrafları çekmek için gerekli donanımı geliştirerek daha da küçük detaylara erişebilmeyi başardı. Endoskopik kamerayı yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık için uyarlayarak, kemandan obuaya kadar her şeyin içine girebildi. Bu teknolojik ilerleme fotoğrafçılık adına büyük bir başarı sayılıyor.
Öyle ki, bu teknikle, yaşamı boyunca toplamda 1100 enstruman yapan 1644 doğumlu İtalyan Antonio Stradivari'nin günümüze kadar korunmuş 700 enstrumanından biri olan Stradivarius kemanının içini de fotoğrafladı.
Ustalar enstrumanların içerisine imzalarını bırakıyormuş
Genellikle enstrümanların içi sadece onarım sırasında görülebilir. Ancak Brooks'un benzersiz projesi sayesinde, içleri açılmadan enstrumanların yapım yılı ve ustasının imzası gün ışığına çıkarıldı. Stradivari gibi marangozluk eğitimini üst seviyede tamamlamış müzik aletleri yapan ustaların enstrumanların içerisine imzalarını bıraktığı bu şekilde keşfedildi.
Brooks, enstrumanların içini görüntüleyene dek bu imzaların burada olduğu bilinmiyordu. Bu beklenmedik keşif hissi, Brooks'un en çok sevdiği şey olmuş.
Brooks'un fotoğrafları, her enstrümanın ömrüne, saatlerce süren provalardan ve performanslardan dolayı yıpranan ömrünü uzatmak için yapılmış yamalara ve onarımlara tanıklık ediyor. Bu büyüleyici ömür, Brooks'u çalışmalarına devam etmeye iten nedenlerden bir diğeri.
Şu an kıvrımları nedeniyle görüntü almasını zorlaştıran trompet gibi enstrümanları fotoğraflamak için teknolojisini geliştirmeye çalışıyor.
Her enstrümanın bir ömrü var
Enstrumanlar yıpranabilirler. Yamaları vardır. Onarım görmüşlerdir. Yine de sahibi tarafından derinden sevilir ve korunurlar. Brooks, insanların, en azından enstrumanın içine gizlenmiş bu ömürle bağlantı kurmalarını istemiş. Bu sergi ile müziğin sadece kulağa değil göze de hitap edebilen bir yönü olduğunu görüyoruz. Her nota aslında bir yapının içinde yankılanıyor.
Şimdi fotoğraflardaki enstrumanların bir kısmını tanıyalım...
Steinway piyano
1717 tarihli Stradivarius keman
1995 model Low C Prestige bas klarnet
Aborjinlerin çaldığı geleneksel bir üflemeli çalgı olan didgeridoo
Martin markalı D35 modeli gitar
Tren kazasına karışmış bir çello
Fazioli kuyruklu piyano
Muramatsu flüt
1755 yapımı Guadagnini imzalı keman
Fazioli kuyruklu piyano
1924 yapımı CG Conn C-Melody Saksafon
1880 yapımı Hopf kemanı
Ibanez markalı akustik gitar
Kawai marka kuyruklu piyano
Steinway piyano
Steinway piyano
Kilise orgu
Steinway piyano
Yamaha 867D Fransız Kornosu
Steinway piyano
Yamaha 867D Korno