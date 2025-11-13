Habertürk
        Haberler Gündem Yargı 11. Yargı Paketi haftaya sunulacak: Hangi düzenlemeler yolda? 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği | Son dakika haberleri

        11. Yargı Paketi haftaya sunulacak: Hangi düzenlemeler yolda?

        11. Yargı Paketi, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi paketten çıkarıldı. Suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis'te araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon, çocukların eğitiminden sağlığına suç eğiliminden çeteleşmeye kadar sorunlara dair çözümler geliştirecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 13.11.2025 - 18:37 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:48
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        11'inci Yargı Paketinde son aşamaya gelindi. AK Parti'nin hazırladığı teklif, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUCAK

        11. Yargı Paketiyle 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla yükseltilecekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu düzenleme 11. Yargı Paketinde yer almayacak. Bunun yerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacak.

        "ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI" KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAK

        "Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacak. Araştırma komisyonu, çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorunu araştıracak. Çözüm yolları için öneriler geliştirilecek. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınarak meclis gündemine getirilecek.

        ÇOCUKLARI KULLANAN ÇETELERE VERİLEN CEZA ARTACAK

        Çetelere, örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise 11. yargı paketinde yer alacak. AK Parti kaynakları, çocuklara değil, çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını kaydetti.

        CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK DÜZENLEMELER

        24-25 maddeden oluşacak 11.Yargı Paketinde cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler de yer alacak. Yol kesme, meskun mahalde silahla ateş etme, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezalar artacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor.

