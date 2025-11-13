Sakatlığı nedeniyle son oynanan Antalyaspor maçında forma giymeyen Rafa Silva'ya Arabistan'dan Al-Ahli kulübü ilgi gösterirken son olarak futbolu bırakma kararı aldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Rafa için henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmazken futbolu bırakma kararı ile ilgili de bilinmezlik devam ediyor.

Yıldız futbolcu, milli arada verilen izni ülkesi Portekiz'de geçirirken siyah-beyazlılar bugün top başı yapacak.