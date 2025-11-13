Habertürk
        Anasayfa Video 13 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 13 Kasım 2025 - 17:04 Güncelleme: 13 Kasım 2025 - 17:10

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan, Gürcistan üzerindeyken düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan son askerin naaşına da ulaşıldı

        * Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında 164 bin 306 oldu. Böylece bu yılın en yüksek aylık satışına ulaşıldı. Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışıyla tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış performansına ulaşıldı

        * Trump-Epstein bağı yeniden gündemde... Paylaşılan yeni bir e-postada Epstein'ın "Elbette (Trump) kızlardan haberdardı" ifadelerini kullandığı iddia edildi

        * Geçtiğimiz hafta ABD'de kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Muazzez Abacı, hayatını kaybetti

