13 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan, Gürcistan üzerindeyken düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan son askerin naaşına da ulaşıldı

* Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında 164 bin 306 oldu. Böylece bu yılın en yüksek aylık satışına ulaşıldı. Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışıyla tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış performansına ulaşıldı

* Trump-Epstein bağı yeniden gündemde... Paylaşılan yeni bir e-postada Epstein'ın "Elbette (Trump) kızlardan haberdardı" ifadelerini kullandığı iddia edildi

* Geçtiğimiz hafta ABD'de kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Muazzez Abacı, hayatını kaybetti