        Miss Universe Türkiye Organizasyonu'nda Ceren Arslan açıklaması: Para talep edilmedi - Magazin haberleri

        Miss Universe Türkiye Organizasyonu'nda Ceren Arslan açıklaması

        2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın Filipinli vlogger Adam Genato'dan röportaj karşılığında ödeme talep ettiği ileri sürülmüştü. Miss Universe Türkiye Organizasyonu'ndan söz konusu iddialara yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:01
        21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek 74'üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması için Tayland'da bulunan Ceren Arslan, hakkında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre; Ceren Arslan, Filipinli vlogger Adam Genato’dan röportaj karşılığında ödeme talep etti.

        Miss Universe Türkiye Organizasyonu, iddiaları yazılı bir açıklamayla yalanladı. Açıklamada; "Ceren Arslan yarışma sürecinde profesyonellik, dürüstlük ve saygı çerçevesinde hareket etmiştir. Ne kendisi ne de organizasyonumuz herhangi bir medya temsilcisinden, vlogger’dan veya içerik üreticisinden ödeme talep etmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca, yarışmadaki görünürlük dengesizliğine de dikkat çekilerek, "Bazı yarışmacıların daha fazla ön planda olması adalet ve temsil konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Ancak her delege eşit bir platformu hak etmektedir" denildi.

        Miss Universe Türkiye Organizasyonu, doğrulanmamış iddiaların hem ülke hem de temsilcinin imajına zarar verdiğini belirterek, bu tür paylaşımların yayılmaması çağrısında bulundu.

