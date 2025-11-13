Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!

Batman'da olay, 17 Mart 2024 gecesi Yenişehir Mahallesi’ndeki Süleyman Nazif Parkı’nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara (22), dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (20) ile yanındaki Rükneddin Özdemir’e (22) tabancayla ateş etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'daki habere göre Yılmaz ve Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, Baykara kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki gencin cansız bedenini buldu.

Esra Yılmaz, 20 yaşındaydı.

"MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜM" SAVUNMASI

Olaydan sonra yakalanan Baykara, ifadesinde Esra Yılmaz’ın Rükneddin Özdemir ile mesajlaştığını gördüğünü, tartışma sonrası kadının telefonundan Özdemir’e buluşma mesajı gönderdiğini ve olay yerinde çıkan tartışmada ateş ettiğini söyledi.

45 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Tutuklanan Baykara hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, iki maktule yönelik 'Kasten öldürme' suçlarından toplamda 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Baykara ve taraf avukatları katıldı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden, maktul Esra Yılmaz’ın ailesinin avukatı Nur Banu Satılmış, “Olayda bir tasarlama söz konusudur. İşsiz, güçsüz bir insanın birini görüşmeye çağırırken yanında silah bulundurması bunun açık bir göstergesidir. Bu ülkede erkekler kadınları öldürür ve ardından buna kılıflar uydururlar. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.