        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!

        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!

        İstanbul Kağıthane'de bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. 1 kişinin yaralandığı olayda, binanın yıkılan duvarı sokağa düşmüştü

        13.11.2025 - 14:34
        Kağıthane'de, apartman dairesinde 1 kişinin yaralandığı patlamanın ardından meydana gelen yangına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen yeni görüntüye ulaşıldı.

        Patlamadan etkilenen bina önündeki 34 MED 804 ve 34 NNC 911 plakalı iki aracın sahibi ifadesi alınmak üzere Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Yaralı olarak hastaneye kaldırılan daire sakini S.T'nin (34) tedavisi sürüyor. S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Görgü tanığı Turcan Keskin, patlamanın ardından şuurunun hala yerine gelmediğini anlattı.

