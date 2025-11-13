Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, TIR'ındaki arızayı gidermek isterken hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle aniden kapanan silobas tankının altında kalan 27 yaşındaki Musa Temur hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor
Ordu'da olay, dün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Sebze Hali'nde meydana geldi. TIR’ın şoförü Musa Temur (27), araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı.
TANK ANİDEN KAPANDI ALTINDA KALDI
DHA'daki habere göre bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı.
KONTROL İÇİN GİDİNCE FARK EDİLDİ
TIR uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi. Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Musa Temur'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.