        Sağlık
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisi için gelen İngiliz hayatını kaybetti

        İstanbul'a saç ekimi ve diş tedavisi için gelen Mentor Rama (36) adlı İngiliz vatandaşı geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:41
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Olay, 11 Kasım'da Şişli'de meydana geldi. Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı olan Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Şişli'de bir otelde kalan Rama, Fulya'da bir klinikte saç ektirdi.

        Rama, ertesi gün ise Ayazağa'da bir diş kliniğinde diş yaptırdı. Daha sonra kaldığı otele gelen Mentor Rama, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mentor Rama, 11 Kasım saat 16:30 sıralarında hayatını kaybetti.

        Rama'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

