Şehit astsubay Aykut'un babası: Vatanı için şehit oldu

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) babası Ünal Aykut, "Perişan olduk. Ne yapalım, evladımız vatan uğruna şehit oldu. Şunun için mutluyum, vatanı için şehit oldu" dedi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan annesi Zülbiye ve babası Ünal Aykut, evlerinin önünde kurulan taziye çadırında dün geceden beri taziyeleri kabul ediyor. Sık sık gözyaşı döken 2 çocuk babası Ünal Aykut, Azerbaycan'da bulunduğu sıra oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesini anlattı. Aykut, "Son görüşmemiz kazadan bir gün önce. Zannediyorsam akşam 7 sıralarıydı. Telefon ettim, 'Ne yapıyorsun oğlum' dedim. 'Şu anda bavulumu hazırlıyorum babacığım' dedi. 'Yarın son parçalar var, onları yükleyeceğiz. Allah'ın izniyle görevimizi başarıyla bitirdik. Bayağıdır özledim, çocuklar da özlemiş' dedi. 'Kardeş ülke olduğu için güzel karşıladılar, çok memnunuz buradan. Görevimizi de yerine getirdik Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımız da geldi' dedi" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZ VAR DEYİNCE, İNŞALLAH ARALARINDA YOKTUR DEDİM ' Uçağın düştüğünden önce haberi olmadığını söyleyen Ünal Aykut, "Sabahında, bir şeyden haberimiz yok tabi, işimizde gücümüzdeyiz. Saat 3-4 sıraları eve geldim. Babam televizyonda duymuş. Çocuğum 15 günlük göreve gitmişti oraya, Karabağ'ın kurtuluşuna katılacaktı. Babam televizyonu duyar duymaz kardeşimi aramış, 'Haberleri dinliyorum, Azerbaycan'da kargo uçağı düşmüş' deyince daha ben telaşlandım. Televizyonu açtım, Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı, şehitlerimiz var deyince, inşallah aralarında yoktur dedim. Ben Türkiye'ye gelince bize sürpriz yapacak, haber vermeden 'Geldim' diyecek diye beklerken maalesef çocuğumuzun acı haberini aldık. Perişan olduk. Ne yapalım, evladımız vatan uğruna şehit oldu. Şunun için mutluyum, vatanı için şehit oldu. En son telefonla konuşmamızda, 'Baba ne yaptınız, tohumları ekebildiniz mi?' dedi. Ben de 'Buraları yağışlı gidiyor ama ektik' dedim. 'İnşallah güzel olur, ne kadar ektiniz?' diye sordu; '100 dekar' dedim, 'Çok iyi, bu sene ilk defa o kadar yerimiz oldu' dedi. Uzun zamandır burada kurbanlık dana bakıyorum 5 tane, onları da sordu. Yani hep böyle sorardı, köyde ne var ne yok, öğrenmek isterdi" ifadelerini kullandı. Oğluna asker olmasını kendisinin tavsiye ettiğini anlatan Aykut, "Oğlum Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Ben ona sınavlara gir subay ol, astsubay ol dedim. O da sınavlara girip kazandı ve astsubay oldu. Mesleğini çok severdi" dedi.