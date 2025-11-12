Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 12 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2025 - 16:46 Güncelleme: 12 Kasım 2025 - 16:56

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Türkiye, 20 şehidi için yasta... Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz" dedi

        * Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayımladı

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergisi konusunda düzenleme yapılacağını açıkladı

        * TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu. 2 futbolcu, haklarında hüküm verilene kadar gelecek maçlarda forma giyebilecek

        * İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddianamesinde Ercan Saatçi'nin de adı geçti. Saatçi'nin 3 suçtan 38 yıla kadar hapsi istendi

        BAKMADAN GEÇME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil
        Japonya'da havalimanına ayı girdi, uçuşlar durdu
        Japonya'da havalimanına ayı girdi, uçuşlar durdu
        Giresun açıklarında tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 2 balıkçı kurtarıldı: o anlar kamerada
        Giresun açıklarında tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 2 balıkçı kurtarıldı: o anlar kamerada
        Kağıthane'de çocuk gürültüsü kavgasında aileye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kağıthane'de çocuk gürültüsü kavgasında aileye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı