12 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Türkiye, 20 şehidi için yasta... Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz" dedi

* Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayımladı

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergisi konusunda düzenleme yapılacağını açıkladı

* TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu. 2 futbolcu, haklarında hüküm verilene kadar gelecek maçlarda forma giyebilecek

* İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddianamesinde Ercan Saatçi'nin de adı geçti. Saatçi'nin 3 suçtan 38 yıla kadar hapsi istendi