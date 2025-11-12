Habertürk
Habertürk
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!

        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!

        Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Kenan Yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Milli futbolcu, İtalya ekibiyle anlaşma sağlayamadı ve görüşmeler durma noktasına geldi. Sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde Avrupa'nın dev kulüplerinin Kenan için devreye gireceği aktarıldı.

        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:34
        1

        A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız hakkında İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        ANLAŞMA SAĞLANAMADI

        La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Kenan Yıldız, Juventus ile anlaşma sağlayamadı.

        3

        Haberde, anlaşmanın tamamlanması için kulübün en büyük hissedarı John Elkann'ın onayının önemli olduğu ve henüz bu onayın verilmediği belirtildi.

        4

        GÖRÜŞMELER DURDU

        İtalyan basınında, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceğinin tehlike altına girdiği ve görüşmelerin şimdilik durduğu aktarıldı.

        5

        Kenan Yıldız'ın Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı maaşı talep ettiği ve taraflar arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark var.

        6

        DEV KULÜPLER SIRADA BEKLİYOR

        Sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz ilerlemesinin ardından Avrupa'nın önemli kulüpleri Kenan Yıldız için devreye girebilir.

        7

        Geçtiğimiz yaz Chelsea'nin oyuncu için bir teklifi olduğu hatırlatılırken Real Madrid ve Arsenal'in de listesinde yer aldığı söylendi.

        8

        SEZON RAKAMLARI

        Bu sezon 14 resmi maçta mücadele eden milli oyuncu, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

        9
