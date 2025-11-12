Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı hazırlamıştı.
Tensip zaptında 34 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarını dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar vermişti.
Heyet, duruşmanın 27 Ocak ila 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırmıştı.