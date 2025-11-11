Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve devamı maddeleri uyarınca, Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar mahiyetinde bir bildirimde bulundu. Savcılık kaynakları, söz konusu bildirimin usulî bir yükümlülük gereği yapıldığını, CHP’nin kapatılmasına yönelik doğrudan bir talep içermediğini vurguladı.

"SUÇ GELİRLERİYLE PARTİ FAALİYETLERİ' VE SEÇMEN VERİLERİ' İDDİASI

İddianamede yer alan tespitlere göre, suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına malvarlığı edinildiği, bazı seçim çalışmalarında kamu kaynaklarının suiistimal edildiği ve suç gelirlerinin parti faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca, USOM raporuna dayandırılan bilgilere göre 11 milyon 360 bin seçmenin kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde işlendiği ve bu veriler üzerinden seçim çalışmalarının yürütüldüğü iddia edildi.

Savcılık, bu fiillerin demokratik düzeni ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik sistematik bir yapı oluşturduğu kanaatine varıldığını belirtti. Ancak, bu tespitlerin yalnızca bildirim kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği, doğrudan kapatma davası açılması anlamına gelmediği kaydedildi.