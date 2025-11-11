Habertürk
        Deren ve Derin Talu uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyede ifade verdi

        Deren ve Derin Talu adliyede ifade verdi

        İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:26
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

        İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alınmıştı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenilmişti.

        Geçtiğimiz günlerde yapılan incelemede, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemeyen Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmişti.

        Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

        #Deren Talu
        #Derin Talu
