        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat - 11 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte azalacak.

        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 07:18 Güncelleme: 11.11.2025 - 07:18
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KAYSERİ °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        RİZE °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 24°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 22°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 23°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 24°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

