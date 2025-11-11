Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 21° Ankara Parçalı bulutlu 20° İzmir Parçalı Bulutlu 21° Antalya Güneşli 22° Trabzon Parçalı bulutlu 21° Bursa Parçalı Bulutlu 18° Adana Kısmen Güneşli 28° Diyarbakır Bulutlu 23° Gaziantep Kısmen Güneşli 23° Ağrı Kısmen Güneşli 14°

İstanbul Parçalı bulutlu 21° Ankara Parçalı bulutlu 20° İzmir Parçalı Bulutlu 21° Antalya Güneşli 22° Trabzon Parçalı bulutlu 21° Bursa Parçalı Bulutlu 18° Adana Kısmen Güneşli 28° Diyarbakır Bulutlu 23° Gaziantep Kısmen Güneşli 23° Ağrı Kısmen Güneşli 14°

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KAYSERİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu RİZE °C, 22°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı bulutlu REKLAM DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.