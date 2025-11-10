Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
Benfica, Portekiz Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Casa Pia ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Benfica bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara alırken, hakem yönetiminden memnun olmayan Mourinho karşılaşma sonrası hakemin üzerine yürüdü.
Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde saha içi sonuçlarından çok saha dışındaki davranışları ve demeçleriyle gündem olan Jose Mourinho, Portekiz'i de karıştırdı.
Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'nde 2-0 öne geçtiği Casa Pia maçından son dakikalarda yediği golle 2-2 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Karşılaşma sonrası Jose Mourinho hakemlerin üzerine yürüyerek hakem yönetimine tepki gösterdi.
Portekizli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
"HAKEMİN KARARINI ANLAMAK ZOR"
"Garip... Hakemin kararını anlamak zor, ama VAR'ın bariz bir pozisyona müdahale etmemesini anlamak daha da zor. Bu, UEFA, FIFA ve liglerin sezon başında açık örnekler olarak verdikleri en iyi örneklerden biri. Yumuşak ve dengeli olmak istiyorum, hakemin ve VAR'ın hatalı olduğunu söylemek istiyorum. Ama hayır, hakem yanlış karar verdiğinde VAR yardım eder... Peki neden yardım etmedi? Dün ve geçen hafta olanlara da cevap veremiyorum. Maçın bazı bölümlerinde Benfica oyuncuları daha fazla hırs ve kişilik göstermeli. Bu konuyu, daha sonra cezalandırılma riski olmadan, giremeyeceğim yollara girmeden açıklamak zor"