Gaziantep'te olay, 7 Kasım’da Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması ile otobüsteki bir yolcunun parmağı kırıldı.

YOLCUNUN YAKINLARI DARP ETTİ

DHA'daki habere göre otobüste şoför ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yolcunun yakını olan 5 kişi otobüse binerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şoföre saldırı anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, 5 şüpheliden 4’ünü yakalayarak, gözaltına aldı.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.