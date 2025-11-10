Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı

Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvurular bugün başladı.

Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde TC kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Projenin açıklanmasının ardından başvurular başlamadan harekete geçen dolandırıcılar, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan siber saldırı başlatarak ve e-Devlet arayüzünü taklit ederek dolandırıcılık girişiminde bulundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) internet sitesini taklit eden ve web adreslerinde 500 bin konut kampanyasına benzer uzantıları da kullanan dolandırıcılar, sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştirerek başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız" ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da "TOKİ İlk Evim" ve "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirmişti.

Tüketici derneklerinin temsilcileri, yarın başlayacak "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları öncesi vatandaşları "taklit siteler" ve "siber dolandırıcılara" karşı bir kez daha uyardı.

- "Talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyenlere itibar etmeyin"