ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 1 Ekim'den bu yana hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

Senato, Pazar günü, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanışını sona erdirme yolunda önemli bir ilerleme kaydederek, fonların yeniden yetkilendirilmesini ve bazı çalışanların işten çıkarılmalarının geri alınmasını öngören bir uzlaşma tasarısını kabul etti.

Ancak, birkaç Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör arasında günlerce süren görüşmelerin ardından ortaya çıkan bu tasarı, Demokratların haftalardır talep ettiği sağlık yardımlarını kapsamıyor.

Uzlaşmanın ortaya çıkmasından saatler sonra Senato'da yapılan usul oylamasında, tasarı kabul edilmesi için gereken 60 oy barajını aştı.

Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune, "40 uzun günün ardından, bu kapanmayı sona erdirebileceğimizi umuyorum" dedi.

Thune, "Hava yolculuğundaki istikrarsız durumdan, çalışanlarımızın tam 40 gündür maaş almadan çalışmasına kadar, bu yasa tasarısını destekleyen hepimiz, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, harekete geçme zamanının geldiğini biliyoruz." dedi.