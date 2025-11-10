Habertürk
        Haberler Dünya ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı | Dış Haberler

        ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı

        ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümet, ülke tarihinin en uzun kapanması olarak tarihe geçti. ABD'de rekor kıran hükümet kapanmasının ardından Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı

        Giriş: 10.11.2025 - 07:23 Güncelleme: 10.11.2025 - 07:23
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşmaya varıldı
        ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 1 Ekim'den bu yana hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

        Senato, Pazar günü, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanışını sona erdirme yolunda önemli bir ilerleme kaydederek, fonların yeniden yetkilendirilmesini ve bazı çalışanların işten çıkarılmalarının geri alınmasını öngören bir uzlaşma tasarısını kabul etti.

        Ancak, birkaç Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör arasında günlerce süren görüşmelerin ardından ortaya çıkan bu tasarı, Demokratların haftalardır talep ettiği sağlık yardımlarını kapsamıyor.

        Uzlaşmanın ortaya çıkmasından saatler sonra Senato'da yapılan usul oylamasında, tasarı kabul edilmesi için gereken 60 oy barajını aştı.

        Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune, "40 uzun günün ardından, bu kapanmayı sona erdirebileceğimizi umuyorum" dedi.

        Thune, "Hava yolculuğundaki istikrarsız durumdan, çalışanlarımızın tam 40 gündür maaş almadan çalışmasına kadar, bu yasa tasarısını destekleyen hepimiz, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, harekete geçme zamanının geldiğini biliyoruz." dedi.

        Ülke tarihindeki en uzun süren kapanma olarak tarihe geçti

        Sorumlu Federal Bütçe Komitesi ve Kongre Araştırma Servisi verilerine göre, 1981'den bu yana 3 gün veya daha kısa süreli 10 kapanma yaşanırken, federal hükümetin operasyonlarını ciddi şekilde etkileyen uzun süreli 4 kapanma oldu.

        Bunlardan ilk ikisi 1995-1996 yıllarında eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde yaşandı. 14 Kasım 1995'te başlayıp 18 Kasım 1995'te sona eren kapanma 5 gün sürdü. 16 Aralık 1995'te başlayıp 5 Ocak 1996'da sona eren kapanma 21 günü buldu.

        Barack Obama döneminde de 1 Ekim 2013'te başlayıp 16 Ekim 2013'te sona eren 16 günlük bir kapanma yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ise 22 Aralık 2018'de başlayıp 24 Ocak 2019'da sona eren 35 günlük kapanma gerçekleşti.

        O dönemde, Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamama restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

        Federal hükümette halihazırda yaşanan kapanmanın süresi bunu geçerek ülke tarihinin en uzun süreli kapanması olarak tarihe geçti.

        Yasa tasarısı, 30 Ocak 2026'ya kadar devlet fonu sağlıyor ve Beyaz Saray'ın 1 Ekim'de kapanmanın başlamasının ardından yetkilendirdiği federal çalışanların işten çıkarılmalarını geri alıyor.

        Ayrıca, ücretsiz izne çıkarılan federal çalışanlar ve kapanma sırasında işte kalanlar için geriye dönük ödeme garantisi sağlıyor ve Ocak ayına kadar daha fazla işten çıkarmayı önlüyor.

        Senato'dan geçtikten sonra, tasarının Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekecek; bu da günler sürebilir.

        TRUMP: ÇOK YAKLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

        ABD Senatosundaki bazı ılımlı Demokratlar, oylama öncesinde yaptıkları açıklamada geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerini söyledi.

        ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye çok yakınız." değerlendirmesini yapmıştı.

