        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı

        Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 06:28 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:37
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #ankara
        #Son dakika haberler
