Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı
Ankara'da, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.