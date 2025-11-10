Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü araca çarptı: 2'si çocuk 2 yaralı Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde saat 17.30'da, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücünün otomobili U dönüşündeki pikaba çarptı. Otomobildeki iki 17 yaşındaki genç ile pikaptaki 55 yaşındaki yolcu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi yok. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken trafik kısa süre aksadı

