        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Atatürk yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. 10 Kasım bunu anlamak için önemlidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de karşıyız." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Yeni devletimizi kuran Gazi Meclis'imizin tüm üyelerini şükranla yad ediyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Rabbim bizleri aziz şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.

        "MİLLİ GÜNLERLE İLGİLİ TARTIŞMALAR MAKSATLIDIR"

        Atatürk yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. 10 Kasım bunu anlamak için önemlidir. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor. Milli günlerle ilgili tartışmalar maksatlıdır.

        "ATATÜRK'E YÖNELİK HAKARETAMİZ İFADELE KARŞIYIZ"

        Sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de karşıyız.

        Milli, manevi değerlerimiz en kıymetli hazinemizdir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bu milletin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Ülkesini sınır ötelerindeki mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız Türkiye için çalışanlar ancak Atatürk'ün mirasına hakiki manada sahip çıkabilir.

        "TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYORUZ"

        Olmaz denilen, yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyete hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk. Tüm dünya Türk savunma sanayiinin başarılarından övgü ile bahsediyor. Altay'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Türkiye yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyor. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz.

        Ülkemizin hemen hemen her yerinde havalimanlarımız var. Eğitimde derslik sayımız 615 bini geçti. Üniversite sayımız 208'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımız 270 bine çıktı.

        Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Gazi'nin en büyük eserim dediği ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. Özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. "

