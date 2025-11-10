Spor yazarları Kocaelispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

"KAYBETMETİ HAK ETTİ"

Hasan Şaş: Sezon başından beri konsantrasyonun ne kadar önemli olduğunu söyledim. Gol pozisyonu var, herkes o pozisyonu bekliyor. Buralarda kimin eksiği var? Galatasaray bu konulara ne kadar dikkat etti? Siz bu maçı sonuna kadar kaybetmeyi hak ettiniz. Bu futbolun konsantrasyonunun nereden geldiğini bilirim ben. Ajax'tan gelmişsin, dünyada konuşulan takımsın. Kadro olarak Galatasaray'ın çift forvet oynayacağı, dün itibarıyla belli olmuştur. Eğer siz Şampiyonlar Ligi'nde rakibinizi nasıl yendiğinizi inkar ederseniz, futbol da sizi inkar eder. Tek oynadın hep! Siz böyle çift forvetle çıktığınız an futbolcuyu bitirirsiniz, maça konsantre olamazsınız.