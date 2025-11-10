Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri içinse sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklık mevsim normallerinde, işte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu
İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23,Parçalı bulutlu
BURSA: 23, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu yarın gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 20, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 21, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 19, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 15, Az bulutlu
KARS: 16, Az bulutlu
MALATYA: 20, Az bulutlu
VAN: 16, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 24, Az bulutlu
GAZİANTEP: 25, Az bulutlu
MARDİN: 25, Az bulutlu
SİİRT: 25, Az bulutlu