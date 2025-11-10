Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERİ

        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri içinse sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklık mevsim normallerinde, işte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 10.11.2025 - 07:20 Güncelleme: 10.11.2025 - 09:20
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 23,Parçalı bulutlu

        BURSA: 23, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu yarın gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 21, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 19, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 15, Az bulutlu

        KARS: 16, Az bulutlu

        MALATYA: 20, Az bulutlu

        VAN: 16, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 24, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 25, Az bulutlu

        MARDİN: 25, Az bulutlu

        SİİRT: 25, Az bulutlu

        #hava durumu istanbul
