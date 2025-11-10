Louvre Müzesi soygununda fotoğraflara yansıyan dedektif görünümlü kişinin sırrı açığa çıktı

Louvre Müzesi'nde bulunan Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınması, bir kişinin Sherlock Holmes'e benzer bir tarzla, müzenin çevresindeki güvenlik güçlerinin arasında, adeta bir dedektif gibi kameralara yansımasıyla gölgede kaldı denebilir.

Epik fotoğraf internette milyonlarca kez görüntülenirken, çeşitli senaryoların da sonsuzluğua uzanmasına neden oldu. Birçok kullanıcı, fotoğraftaki kişinin gerçek olmadığını, AI ile üretildiğini öne sürdü.

Bazıları gerçekten bir dedektif olabileceğini düşünürken, moda düşkünü gerçek bir Fransız olma ihtimalini de yabana atmamak gerektiğini belirtti.

15 yaşındaki Pedro Elias Garzon Delvaux, kraliyet mücevherlerinin çalındığı gün Louvre Müzesi'nde çekilmiş Associated Press fotoğrafının milyonlarca kez görüntülendiğini fark ettiğinde, ilk tepkisi internete girip kimliğini açıklamak olmadı.

Tam tersine. Paris'ten 30 km uzaklıktaki Rambouillet'te ebeveynleri ve dedesiyle yaşayan Sherlock Holmes ve Hercule Poirot hayranı Pedro, gizemi devam ettirmeye karar verdi.

"Fedora şapkalı adam" fotoğrafındaki şık giyimli yabancının kim olduğu hakkında çeşitli teoriler dolaşırken Pedro sessiz kalıp durumu izlemeye karar verdi:

"Hemen benim olduğumu söylemek istemedim. Bu fotoğrafta bir gizem var, bu yüzden onu sürdürmek gerekiyor." Pedro, tesadüfen küresel bir hikayenin içine giren zeki bir genç. Onu ünlü yapan görüntü, bir suç mahallini belgelemek için çekilmişti. Hırsızlar Fransız kraliyet mücevherlerini gündüz vakti soyduktan saatler sonra, üç polis memuru Louvre'un girişini kapatan gümüş renkli bir araca yaslanıyor. Sağda, üç parçalı takım elbise giymiş, 19.yy'dan kalma bir dedektife benzeyen, yalnız bir figür hızla geçiyor. Gerisini internet halletti. Pedro bunun nedenini anlıyordu: "Fotoğrafta, 1940'ların kıyafetlerini giyiyorum, ama biz 2025 yılındayız. Bir kontrast var." Hatta bazı akrabaları ve arkadaşları bile tereddüt etti – ta ki arka planda annesini görene kadar. Ancak o zaman emin oldular: İnternetin en sevdiği sahte dedektif gerçek bir çocuktu. Peki gerçek hikaye nedir? Aslında gerçek hikaye oldukça basit. Pedro, annesi ve dedesi Louvre Müzesi'ni ziyarete gelmişlerdi. "Louvre Müzesi'ne gitmek istedik ama kapalıydı. Soygun olduğunu bilmiyorduk."

Polislere kapıların neden kapalı olduğunu sordular. Birkaç saniye sonra, güvenlik kordonunun fotoğrafını çekmek için orada olan AP fotoğrafçısı Thibault Camus, Pedro'yu yürürken yakaladı. Pedro, "Fotoğraf çekildiğinde bilmiyordum. Sadece geçiyordum" diyor. Dört gün sonra, bir tanıdığı mesaj attı: "Bu sen misin?" "Bana 5 milyon kez görüntülendiğini söyledi. Biraz şaşırdım. İnsanlar 'Yıldız oldun' dediler. Tek bir fotoğrafla birkaç gün içinde viral olabileceğine şaşırdım."" Sonra annesi arayıp New York Times'ta çıktığını söyledi. Kolombiya'daki kuzenleri, Avusturya'daki arkadaşları, aile dostları ve sınıf arkadaşları ekran görüntüleri ve telefonlarla onu takip etti. On milyonları sarsan bu görünüm, müze gezisi için aceleyle hazırlanmış bir kostüm değil. Pedro, 20. yüzyıl tarihi ve takım elbiseli devlet adamları ile kurgusal dedektiflerin siyah-beyaz fotoğraflarından esinlenerek, bir yıldan az bir süre önce bu şekilde giyinmeye başladı. "Şık olmayı seviyorum. Okula da böyle gidiyorum."