        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve lider Galatasaray'la puan farkını 1 puana indirdi. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Giriş: 10.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:08
        Spor yazarları, Fenerbahçe-Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        "TEDESCO'YA MİLLİ ARA ŞANS GETİRECEK"

        Gürcan Bilgiç (Sabah): Kazanarak gitmeleri kadar, yolu tamamlayacak gücü göstermeleri daha önemliydi Fenerbahçe açısından. Oyun grubunun birbirine kenetlendiğini, Skriniar'ın defansif liderliğinde büyüdüğünü de görüyoruz. Milli maç arasına moral ile girmeleri, Tedesco için de "onarım" sürecine devam etme şansı da getirecek.

        "F.BAHÇE FİZİK OLARAK YOL KAT ETMİŞ"

        Ahmet Çakar (Sabah): Galiba lig bugün itibarıyla yeniden başlıyor... Olmayacak şeyler oldu desek yeridir. G.Saray, art arda kaybetti. Önce Trabzon'a 2 ardından Kocaelispor'a 3 puan ve F.Bahçe her geçen hafta yükselen futboluna bir yenisini ekledi. Bir defa Fenerbahçe fizik olarak çok pozitif yol kat etmiş. Hücumda daha çabuk oynuyorlar ve bazı futbolcular önemli bir yükseliş içinde.

        "2 GOL ÇOK FAZLA"

        Kemal Belgin (Türkiye): Fenerbahçe şu kadrosuyla Kayserispor’dan iki gol yedi, kendi sahasında! Bu bence çok fazla. Tamam maç kazanmak, yarışta iddiayı sürdürmek güzel ama bu durum değerlendirilmesi gereken bir konudur. F.Bahçe’de İsmail’in yokluğunda rakibin özellikle orta alanda hücum kurmaya niyetlenişi pek de önlem görmedi diyebiliriz.

        "LİDERLİĞİ YAKALAMA ŞANSI YÜKSELDİ"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): Skor belki daha da farklı olabilirdi ama şu unutulmamalı bu takım cuma günü öğlen saatlerinde Türkiye'ye geldi dolayısıyla oyuncuların yorgun olmaları son derece normaldi. Şimdi aradaki puan farkı sadece 1. Dev derbi öncesi milli maç arası ve ardından Çaykur Rize deplasmanı var. 1 Aralık akşamı Fenerbahçe'nin liderliği yakalama şansı çok yükseldi.

        "F.BAHÇE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSA..."

        Erman Toroğlu (Sözcü): Kaleci çok önemli bir olay. Fenerbahçe’nin kalecisi, dün takımının ikinci golünü attı. Çok çabuk ve güzel yerden oyunu başlatarak. Ama şu da bir gerçek ki dün 6 puanlık maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyon olmak istiyorsa 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak Galatasaray maçını almalı, alamazsa ağlamamalı.

        "BAKALIM TEDESCO AYNI TUZAĞA DÜŞECEK Mİ?"

        Ömer Üründül (Sabah): Tedesco, Talisca ile Asensio'yu birlikte oynatmaya takıntılı. Bu ikiliyle birçok olumsuzluklar yaşandı. En son örnek de Beşiktaş derbisi. Rakip 1 kişi eksik diye ikinci devre Talisca'yı aldı. F.Bahçe, Duran'ın golü dışında hiç pozisyon bulamadı. Okan Buruk, İcardi takıntısıyla en sonunda çekirge sıçramayıp başını ağrıttı. Bakalım Tedesco da aynı tuzağa düşecek mi?

        "SAVUNMA HATASI SORGULANMALI"

        Mustafa Çulcu (Sabah): Fenerbahçe gündüz maçı sonrası farkı 1 puana indirmek için ilk gole kadar çabuk oyunla panik oyun arasında gidip geldi. Özellikli ikinci golü kusursuz geçiş oyununa örnekti. Galibiyet gelmiş olabilir lakin yenilen goller verilen pozisyonlar kötü savunma hatası sorgulanmalı! MHK'nın özel ilgi gösterdiği desteklediği bir hakem Ozan Ergün... Bu destekle daha hızlı gelişim göstermesi gerekir. Hakemlerde en büyük tehlike, baskıya direnç gösterememek!

