        10 Kasım Atatürk'ü anma: Havada, karada, denizde saat: 09.05! Atamızı anıyoruz | SON DAKİKA HABER

        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun her köşesinde, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, özlem, minnet ve şükranla havada, karada, denizde hüzünle anıldı. İşte 10 Kasım'da fotoğraflarla anma törenleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:11
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 7'den 70'e, yurdun her yerinde, ölümünün 87.'nci yıldönümünde şükran, özlem ve minnetle anılıyor.

        Saatler 09.05'te Türk Milleti, bir kez daha onu anmak için ayağa kalktı.

        Atatürk'ün gözlerini hayata yumduğu Dolmabahçe'de yine sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

        Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bu yıl da Dolmabahçe'ye akın etti.

        Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara açıldı.

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Dumlupınar Bulvarı, Anıtkabir etrafındaki caddeler ve Söğütözü Mahallesi'nde sirenler çalmaya başladı.

        Bu sırada trafikteki araçlarını durduran sürücüler, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işçiler saygı duruşuna geçti. Bazı vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı. Siren boyunca saygı duruşunu sürdüren vatandaşlar, kameraya yansıdı.

        Her yaştan Ata'sına koşan on binlerin gözleri dolu, yürekleri hüzünle çarptı.

        Atatürk havada, karada, denizde vatandaşlar tarafından anılıyor.

        Bolu

        Bayburt

        Manisa

        Muğla

        Kilis

        Antalya

        Elazığ

        İstanbul Havalimanı, saat: 09.05.

        Kars'ta bir vinç operatörü, çalışmasına ara verip saygı duruşunda bulunurken objektife böyle yansıdı.

        Ordu'da bir yurttaş, Atatürk'ün resmiyle saygı duruşunda bulundu.

        Trabzon

        Bursa

        Edirne

