Fedakar lider Paulista!
Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda yenerek nefes alırken Gabriel Paulista hem öncesindeki fedakarlığı hem de performansıyla büyük alkış aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, üst üste puan kayıplarının ardından milli ara öncesi nefes aldı.
Siyah-beyazlılarda takımın genel performansı teknik heyeti memnun ederken öne çıkan isimlerin başında ise Gabriel Paulista geldi.
Fenerbahçe derbisinin ardından ailevi nedenlerle Brezilya'ya gitmek zorunda kalan Sambacı, hem annesinin rahatsızlığı hem de çocuğunun gözünden geçirdiği operasyondan dolayı yorucu günler geçirdi.
Ancak perşembe akşamı İstanbul'a dönen Paulista, cuma günü yapılan son idmana çıkarken Antalya kafilesinde de yerini aldı.
Zorlu maça 11'de başlayan tecrübeli stoper, Tiago Djalo ile birlikte başarılı bir performans ortaya koydu.
Taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan Paulista, Sergen Yalçın döneminin ilk bölümünde fazla forma şansı bulamasa da sonrasında formayı kaptı.
Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Paulista, Başakşehir karşısında yedek kalırken 3-0 kaybedilen Göztepe maçında 90 dakika sahada yer alsa da formasını da kaybetti.
Kayserispor, Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında kulübede kalan 34 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında 11'e dönerken Kasımpaşa maçında da yedek soyundu.
Fenerbahçe derbisine 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, Antalya deplasmanında da hafta boyunca idmanlara katılamamasına rağmen Sergen Yalçın'ın ilk tercihi oldu.