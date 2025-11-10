Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fedakar lider Paulista! - Beşiktaş Haberleri

        Fedakar lider Paulista!

        Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda yenerek nefes alırken Gabriel Paulista hem öncesindeki fedakarlığı hem de performansıyla büyük alkış aldı.

        Giriş: 10.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, üst üste puan kayıplarının ardından milli ara öncesi nefes aldı.

        2

        Siyah-beyazlılarda takımın genel performansı teknik heyeti memnun ederken öne çıkan isimlerin başında ise Gabriel Paulista geldi.

        3

        Fenerbahçe derbisinin ardından ailevi nedenlerle Brezilya'ya gitmek zorunda kalan Sambacı, hem annesinin rahatsızlığı hem de çocuğunun gözünden geçirdiği operasyondan dolayı yorucu günler geçirdi.

        4

        Ancak perşembe akşamı İstanbul'a dönen Paulista, cuma günü yapılan son idmana çıkarken Antalya kafilesinde de yerini aldı.

        5

        Zorlu maça 11'de başlayan tecrübeli stoper, Tiago Djalo ile birlikte başarılı bir performans ortaya koydu.

        6

        Taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan Paulista, Sergen Yalçın döneminin ilk bölümünde fazla forma şansı bulamasa da sonrasında formayı kaptı.

        7

        Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Paulista, Başakşehir karşısında yedek kalırken 3-0 kaybedilen Göztepe maçında 90 dakika sahada yer alsa da formasını da kaybetti.

        8

        Kayserispor, Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında kulübede kalan 34 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında 11'e dönerken Kasımpaşa maçında da yedek soyundu.

        9

        Fenerbahçe derbisine 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, Antalya deplasmanında da hafta boyunca idmanlara katılamamasına rağmen Sergen Yalçın'ın ilk tercihi oldu.

        10

        Paulista'nın herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi yaşamaması halinde stoper ikilisinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli