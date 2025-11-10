Habertürk
        ABD Başkanı Trump'tan BBC'deki istifalara ilişkin açıklama: "Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan BBC'deki istifalara ilişkin açıklama: "Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular"

        ABD Başkanı Trump, BBC'de Trump'ın 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkması BBC yönetiminde istifalara yol açtı. ABD Başkanı Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:17
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin üst düzey yöneticilerinin 2021'deki Kongre baskınına ilişin konuşmasını değiştirdikleri ve yakalandıkları için kovulduklarını savundu.

        Trump, Truth Social hesabından, BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

        BBC'de Trump belgeseli istifalara yol açtı
        BBC'de Trump belgeseli istifalara yol açtı

        "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel!) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar." ifadelerini kullanan Trump, BBC'nin konuşma üzerinde oynama yapmasını haberleştiren The Telegraph gazetesine teşekkür etti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt​​​​​​​ de sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda BBC'nin "Trump karşıtı sahte haber yaptığı için battığını" ileri sürdü.

        BBC BELGESELİNDE TRUMP'IN KONUŞMALARI MONTAJLANDI

        BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa etmişti.

        The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

        ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.

        Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

