        Haberler Ekonomi Emlak Sosyal konut projesinde başvurular başladı - Emlak Haberleri

        Sosyal konut projesinde başvurular başladı

        500 bin sosyal konut projesinde başvurular bugün itibariyle başladı. Bugün kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlar, kimlik numarası fark etmeksizin 19 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.11.2025 - 11:03
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede başvurular bugün açıldı.

        Başvurularda yoğunluk yaşanmaması için bugün, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlar, kimlik numarası fark etmeksizin 19 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu

        Başvurular e-Devlet ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubelerinden alınıyor. Başvuruda 5 bin TL ödenecek.

        Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

        Kurada ev sahibi olma şansına sahip olamayanların ödemesi geri verilecek.

        İLK TESLİMAT MART 2027'DE

        İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

        KİMLER BAŞVURABİLECEK?

        18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

        Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranıyor.

        Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekiyor. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecek.

        Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

        Kontenjanlar şöyle:

        Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5

        Engelli vatandaşlarımız: %5

        Emekli vatandaşlarımız: %20

        3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

        Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20

        Diğer alıcı adayları: %40

        10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) genç kategorisine başvuru yapabilecek.

        Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar '3 ve daha fazla çocuklu aile' kategorisinden başvuruda bulunabilecekler.

        İKAMET ŞARTI

        Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması gerekecek.

        KONUT TİPLERİ VE FİYATLAR

        Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

        Her 6 ayda bir taksitler, memur zammına göre artırılacak.

        BİR HANEDEN BİR BAŞVURU KABUL EDİLECEK

        Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru durumunda ilk başvurudan sonraki başvurular geçersiz sayılacak.

        ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KONUT SATILABİLECEK Mİ?

        Kura sürecinin tamamlanmasının ardından Mart 2026 itibariyle sözleşmeler yapılacak. Sözleşme tarihinden sonraki ay ödemeler başlayacak. Borç tamamen bitene kadar konut devredilemeyecek.

