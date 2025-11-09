Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata veda etti. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Kenan Doğulu: Bize bıraktığın değerlerle büyüdük, senin ışığınla yürüyoruz. Kalbimizle hep senin izindeyiz Atam. Her adımda, her umutta sen varsın. Özlemle, sevgiyle, daima...

Doğukan Güngör: İlelebet...

Behzat Uygur: Sadece bir an değil, bir ömür saygıyla, minnetle izinde...

Seda Bakan: Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır.

Burcu Biricik: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe tüm gücümüzle yürüyoruz.

REKLAM

Çağla Şıkel: Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. Minnet ve özlemle...

Emirhan Çakal

Derya Bedavacı: Bir Atatürk'ü severim bir de Atatürk'ü seveni.

Işın Karaca: Vatan sana minnettardır.

Derya Uluğ Sedef Avcı: Fikirler ölmez. Tarkan: Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz. Ata Demirer: En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet... Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Türkan Şoray: Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle.. Kalbimdesin. Hülya Avşar: 10 Kasım Atatürk'ü anma Günü. 1881 - 1938... Hülya Koçyiğit: Ata'mızı ebediyete uğurladığımız günün 87'nci yıl dönümü bugün. Geçen yılların değiştiremediği bir sevgi ve şükran var içimizde. Çünkü o sadece bir komutan, bir devlet adamı değildi; o bir milletin kaderini değiştiren bir liderdi. Özgürlük, bağımsız ve cumhuriyetimizi bize armağan eden bir değerdi. Ve biz bugün onun emanetlerini aynı inançla taşırken tüm dünyanın saygı duyduğu o lideri, bir kez deha sonsuz saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Ruhun şad olsun Ata'm.

Nilgün Belgün: Atatürk, bu kalp seni asla unutmaz. 10 Kasım... Cem Yılmaz: Büyük Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her millete nasip olmaz bir liderimiz olduğu için gururlu, kendisinden nasiplenmemiş her kuşaktan sebep, hüzün doluyum. Ölmez fikirlerin ve öngörünle çok yaşa büyük Atatürk mekânın cennet olsun. Fahriye Evcen: Ata'm... Sevgin tükenmez bizde, sonsuza dek izinde... Engin Altan Düzyatan: Mustafa Kemal Atatürk; "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." Güzide Duran: Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle... Mustafa Kemal Atatürk; "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle... Demet Şener: Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek. Sinem Kobal Kubilay Aka: Daima saygı ve özlemle... Birce Akalay: İlelebet... Alişan: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz.