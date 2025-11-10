Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
Sakarya'da, halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığılan 31 yaşındaki M.U. (31), dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. M.U., arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayatta döndürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya'da olay, 8 Kasım’da Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U. (31), topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.
ARKADAŞLARI SAĞLIK EKİPLERİNE KOŞTU
DHA'daki habere göre M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
TEKRAR NEFES ALMAYA BAŞLADI
Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.’nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü.