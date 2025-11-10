Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay anı kameraya yansıdı Halı sahada bir anda nefessiz kaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!

        Sakarya'da, halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığılan 31 yaşındaki M.U. (31), dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. M.U., arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayatta döndürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da olay, 8 Kasım’da Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U. (31), topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

        ARKADAŞLARI SAĞLIK EKİPLERİNE KOŞTU

        DHA'daki habere göre M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        TEKRAR NEFES ALMAYA BAŞLADI

        Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.’nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları