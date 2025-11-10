Habertürk
        Hava durumu İstanbul: AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı

        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!

        Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan bildirimde, önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da aralıklı yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. İşte yarından pazar gününe mega kentte hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:23
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.

        CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

        Yağışların, cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtildi.

        BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

        Yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor. İşte bu hafta içi İstanbul'da beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:

        YARIN: 19, Kuvvetli sağanak yağışlı

        ÇARŞAMBA: 17, Sağanak yağışlı

        PERŞEMBE: 18, Hafif yağışlı

        CUMA: 17, Hafif yağışlı

        CUMARTESİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        PAZAR: 19, Parçalı ve çok bulutlu

