        İstanbul'da eğlence mekanında kadını ateşe verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eğlence mekanında genç kadını ateşe verdi!

        İstanbul Kadıköy'de, bir eğlence mekanında 31 yaşındaki Gözde Yılmaz, yüzüne ve boynuna kolonya dökülüp ateşe verildi. Saldırıyı gerçekleştiren S.A.G isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 07:52 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:09
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        İstanbul'da alınan bilgiye göre, Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında, 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

        YÜZÜ VE BOYNU CİDDİ BİÇİMDE YANDI

        AA'daki habere göre yapılan incelemede yüzünde ve boyun çevresinde yanıklar oluştuğu anlaşılan Yılmaz, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        ZANLI AYNI GÜN YAKALANDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.

        'KASTEN YARALAMA'DAN TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluşan Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        SALDIRGAN ÇAKMAKLA YAKTI

        Görüntülerde, şüphelinin olay yerine gelerek masada oturan Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya döktüğü ve kısa süre sonra çakmakla yaktığı görülüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
