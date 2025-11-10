Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak: ABD Başkanı Trump Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye lideri olacak.

Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır." demişti.

Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.