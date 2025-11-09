Kabus gibi başlayan Romanya serüveni başarı hikayesine döndü

Avrupa Birliği'nin Çin'e olan tavrı nedeniyle Romanya, Çin'e kapılarını kapatınca boşluğu Türk müteahhitlik şirketleri dolduruyor. Avrupa Birliği fonları tarafından finanse edilen projeler Türk müteahhitlik şirketleri için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Diğer yandan bu ülkedeki inşaat faaliyetlerinde başta çelik olmak üzere bir çok malzeme Türkiye'den ithal edildiği için Türkiye için önemli bir ihracat kalemi haline gelme potansiyeli taşıyor.

Bu şirketlerden birisi olan Romanya'da yürüttüğü 7 aktif proje ile 128,55 kilometrelik karayolu ve 6,6 kilometrelik metro inşaatı yapan Makyol’un yatırımlarının toplam portföy büyüklüğü 3 milyar Euro’yu aştı.

Romanya'da ilk işini bir Çin şirketi ile birlikte alan ancak Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı aldığı tavır nedeniyle ilk projesi iptal edilen ve tüm harcamaları da uçup giden Makyol İnşaat'ın Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi, Romanya pazarına girerken Çinli ortakları nedeniyle önemli kayba uğradıklarını ancak sonrasında Çin'in pazarda olmamasının kendileri için bir fırsata döndüğünü belirterek özellikle aldıkları işleri kaliteli yapmanın yanı sıra zamanından önce teslim etmeleri nedeniyle de İtalyan ve Avusturyalı şirketlerin de önünde tercih edilmeye başlandıklarını söyledi. Çebi, Avrupa Birliği ülkeleri şirketlerinin "Parayı biz getiriyoruz işi Türkler alıyor" diye şikayet etmeye başladıklarını söyledi.

Temelleri 1965 yılında Saffet Çebi tarafından atılan ve o tarihten bu yana Türkiye'nin lider taahhüt şirketleri arasında yer alan; gerçekleştirdiği otoyol, metro, havalimanı, tünel, baraj ve köprü gibi ağır altyapı projeleriyle sektörde güvenin sembolü haline gelen Makyol İnşaat, Türkiye'deki onlarca girişimin ardından yurt dışında da dikkat çeken çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Fas, Cezayir, Kazakistan, Irak, Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Ukrayna gibi ülkelerde önemli altyapı yatırımları yürüten Makyol İnşaat, son 25 yıldır uluslararası büyük projeleri tamamlamış ve Fas'ta gerçekleştirdiği projelerle kraliyet nişanı alan tek yabancı firma unvanını elde etmişti. Şirketin uluslararası büyüme haritasında en stratejik adım ise Avrupa Birliği üyesi Romanya'da yaptığı mühendislik atılımı oldu. AVRUPA'NIN DOĞUSU İLE BATISINI BAĞLIYOR Makyol İnşaat, Avrupa'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan TEN-T (Trans-European Transport Network) koridorları üzerinde yer alan ve Orta Avrupa ile Balkanlar arasındaki lojistik akışın merkezi konumunda olan Romanya'da; Ulusal Karayolu Altyapı İdaresi (CNAIR) ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen ağın en önemli bağlantı kesimlerinde ana yüklenici olarak görev alıyor.

Makyol'un Romanya'da yerel ve Türk ortaklarla hayata geçirdiği yedi proje hem mühendislik hem de finansal büyüklük açısından ülkenin en kapsamlı altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Şirketin portföyünde yer alan projeler arasında; Transilvanya Otoyolu (A3), Sibiu-Făgăraș Otoyolu'nun dört etabı (A13), Ploiești-Buzău Otoyolu (A7) ve Bükreş Havalimanı Metro Bağlantısı bulunuyor. Bu projelerin tamamı, Romanya'nın batı sınırından başkente kadar uzanan ana ulaştırma ağının omurgasında yer alıyor. Toplamda 3 milyar Euro'nun üzerinde sözleşme bedeline sahip, çelik yapı imalatının 100 bin tonu aştığı bu 7 projede, 128,55 kilometrelik karayolu ve 6,6 kilometrelik metro inşaatı, 2,8 km uzunluğunda bir tünel, 150'den fazla köprü/viyadük, onlarca kavşak ve istasyon bulunuyor. Aynı zamanda 3 binden fazla mühendis, teknisyen ve mavi yakalı çalışan istihdam ediliyor. TÜRK MÜHENDİSLİK ŞİRKETLERİ ORTAK HAREKET EDİYOR Romanya'daki faaliyetlerinde uluslararası standartları esas alan Makyol İnşaat'ın projeleri, Avrupa Birliği ve Romen Hükümetleri tarafından çeşitli fonlarla finanse ediliyor. Şirket, projelerde Alarko, Özaltın ve Nurol gibi farklı Türk firmalarıyla konsorsiyumlar kurarken; AB menşeli müşavirlik şirketleriyle de iş birliği yürütüyor. Bu sinerji, Türk müteahhitlik sektörünün Avrupa'da ulaştığı kalite ve güven seviyesinin somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Romanya’daki projeleri ile ilgili bilgi veren Çebi ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi Makyol İnşaat Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi, “Avrupa’nın kalbinde mühendislik gücümüzü ve vizyonumuzu sergilemekten büyük gurur duyuyoruz. Romanya’da yürüttüğümüz otoyol ve metro projeleri, yalnızca beton ve çelikten ibaret değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin disiplinini, güvenilirliğini ve çözüm üretme yeteneğini temsil ediyor. Bu projelerle, Romanya’nın AB ulaştırma ağlarına entegrasyonuna katkıda bulunuyor, Avrupa’nın doğusu ile batısı arasında kesintisiz bir bağlantı sağlıyoruz” dedi. TOPLAM PROJE BÜYÜKLÜĞÜ 15,2 MİLYAR EURO Türkiye ile Romanya arasında uzun yıllara dayanan sıcak ve güçlü bir ilişki olduğunu, 1980’ler ve 1990’larda futbolcular aracılığıyla halkların birbirine daha da yakınlaştığını belirten Çebi, “Bugün bu güçlü sosyal bağlar, ekonomik ve ticari iş birliklerinde de kendini gösteriyor. Romanya’da Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar üstlendiği 231 projenin toplam değeri 15,2 milyar doları aşarken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılı itibarıyla 8 milyar dolar ihracat ve 4 milyar dolar ithalatla toplam 12 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Türk yatırımlarının toplamı ise yaklaşık 8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Makyol Romanya olarak bizim faaliyetlerimizin toplam portföy büyüklüğü ise 3 milyar Euro’yu aştı. Bu rakamlar, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve insani açıdan da derinleşen bir ortaklığın göstergesi” diye konuştu.