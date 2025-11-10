Habertürk
        TFF, bahis soruşturmasında adı geçen hakem Zorbay Küçük'ün idari tedbirini kaldırdı! - Futbol Haberleri

        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 19:19 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:30
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesi kararını aldı.

        Alınan bu kararla Zorbay Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek.

