Son dakika: Fransa'nın eski lideri Sarkozy'e erken tahliye

2007'deki Başkanlık kampanyasının dönemin Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edildiği iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ekim tarihinde hapse giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy için mahkeme 21 günün ardından erken tahliye kararı verdi.

Fransa tarihinin hapse giren ilk cumhurbaşkanı olan Sarkozy, Paris'teki La Santé hapishanesinden bugün içinde çıkacak.

Sarkozy'nin avukatları, en kısa sürede mahkumiyet kararı için temyize gideceklerini duyurdu.

Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin savcının tavsiyesi doğrultusunda adli denetim altına alınacağını açıkladı. Mahkeme ayrıca Sarkozy'nin ekim ayı sonunda kendisini ziyaret eden Adalet Bakanı Gérald Darmanin ile iletişime geçmesini yasakladı.

Ayrıca, tüm sanıklarla Adalet Bakanı'nın ofisiyle iletişime geçme ve ülkeyi terk etme yasağı da getirildi.