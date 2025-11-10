Habertürk
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan futbolcuları açıkladı. 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş'tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da bahis oynayan futbolcular arasında yer aldı.

        Giriş: 10.11.2025 - 19:07 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:49
        Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

        1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

        2 VE 3. LİGLER ERTELENDİ!

        TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır" denildi.

        İşte o isimler:

        SÜPER LİG

        Galatasaray

        Metehan Baltacı

        Evren Eren Elmalı

        Beşiktaş

        Ersin Destanoğlu

        Necip Uysal

        Alanyaspor

        İzzet Çelik

        Enes Keskin

        Yusuf Özdemir

        Bedirhan Özyurt

        Çaykur Rizespor

        Efe Doğan

        Furkan Orak

        Gaziantep Futbol Kulübü

        Muhammet Taha Güneş

        Nazım Sangare

        Göztepe

        İzzet Furkan Malak

        Uğur Kaan Yıldız

        Antalyaspor

        Kerem Kayaarası

        Eyüpspor

        Mükremin Arda Türköz

        Kasımpaşa

        Ege Albayrak

        Ali Emre Yanar

        Fatih Karagümrük

        Furkan Bekleviç

        Kerem Yusuf Sirkeci

        Samsunspor

        Celil Yüksel

        Trabzonspor

        Boran Başkan

        Salih Malkoçoğlu

        Konyaspor

        Adil Demirbağ

        Alassane Ndao

        Kayserispor

        Berkan Aslan

        Abdulsamet Burak

        1. LİG

        Adana Demirspor

        Ali Fidan

        Yücel Gürol

        Barış Timur

        Alagöz Holding Iğdır FK

        Hasan Aksu

        Alperen Selvi

        Amed Sportif Faaliyetler

        Oktay Aydın

        Uğur Adem Gezer

        Arda Kemal Gülmez

        Bartu Kaya

        Alberk Koç

        Arca Çorum FK

        Hasan Hüseyin Akınay

        Atakan Cangöz

        Üzeyir Ergün

        Eren Karadağ

        Kadir Seven

        Arda Hilmi Şengül

        Hatayspor

        Cengiz Demir

        Selimcan Temel

        Pendikspor

        Emircan Çiçek

        Yusuf Erata

        Batuhan İşen

        Hakan Yeşil

        Bandırmaspor

        Tolga Kalender

        Boluspor

        Ensar Bilir

        Temel Çakmak

        Mustafa Alptekin Çaylı

        İsmail Kalburcu

        Abdulsamet Kırım

        Orkun Özdemir

        Abdurrahman Üresin

        Ümraniyespor

        Emirhan Balarısı

        Emre Kaplan

        Yusuf Saitoğlu

        Ankara Keçiörengücü

        Alper Burak Duman

        Berkan Mahmut Keskin

        Erzurumspor FK

        Murat Cem Akpınar

        Cengizhan Bayrak

        Mert Önal

        Muhammed Furkan Özhan

        İlkan Sever

        Hüsamettin Yener

        Esenler Erokspor

        Osman Ertuğrul Çetin

        Yunus Emre Gedik

        Enes Işık

        Muhammed Arda Kahveci

        Muhammed Birkan Tetik

        İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

        Faruk Can Genç

        Mustafa Taşdemir

        İstanbulspor A.Ş.

        Abdullah Dijlan Aydın

        Kerem Kabadayı

        Yusuf Ali Özer

        Enver Azmi Sarialioğlu

        Fatih Tultak

        Ali Şahin Yılmaz

        Manisa Futbol Kulübü

        Bartu Göçmen

        Fırat İnal

        Samet Karabatak

        Kadir Kaan Yurdakul

        Sivasspor

        Mehmet Albayrak

        Ahmet Abdullah Çakmak

        Mert Çelik

        Çağlayan Menderes

        Ali Şaşal Vural

        Sakaryaspor

        Abdurrahman Bayram

        Ömer Beriş

        Yunus Emre Tekoğul

        Arda Türken

        Serik Spor Futbol A.Ş.

        Burak Asan

        Erhan Çelenk

        Selim Dilli

        Mesut Can Tunalı

        Sipay Bodrum FK

        Ali Aytemur

        Berşan Yavuzay

        SMS Grup Sarıyerspor

        Engin Kadir Gıcır

        Ahmet Emin Keskin

        Edis Köksaldı

        Muhammet Ali Özbaskıcı

        2. LİG

        Adana 01 Futbol Kulübü SK

        Burak Bilgen

        Hasan Çelik

        Yiğit Demir

        Okan Derici

        Ömer Önder

        Fatih Özkan

        Furkan Özyapı

        Birhan Vatansever

        Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

        Murat Akşit

        Aydın Bağ

        Sadık Baş

        Serdar Cansu

        İbrahim Has

        Kerem Kaya

        Aliağa Futbol A.Ş.

        Eray Akar

        Kubilay Anteplioğlu

        Hakan Demir

        Kadir Kurt

        Sergen Piçinciool

        Muammer Sarıkaya

        Mehmet Uysal

        İbrahim Yılmaz

        Altınordu

        İzlem Anıl Balakkız

        Uğur Çetinkaya

        Tugay Güner

        Hasan Berat Kayalı

        Umut Keseci

        Mustafa Kocabaş

        Arif Şimşir

        Anagold 24Erzincanspor

        Muhammed Ali Çağlar

        Salih Emin Sebetçi

        Tan Yavru

        Ercan Yazıcı

        Burak Yıldız

        Sabit Hakan Yılmaz

        Ankara Demirspor

        Mert Aktaş

        Tolunay Artuç

        Mehmet Aslanboğa

        Furkan Işıkdemir

        Gökhan Kurumuş

        Hurşit Taşcı

        Orkun Ustaoğlu

        Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

        Erkan Bilicütürk

        Kerem Çapan

        Cerem Talha Dinçer

        Arda Hacısalioğlu

        Hüseyin İkiz

        Sirac Susancak

        Berkan Burak Turan

        Atalay Yıldırım

        Batman Petrol Spor A.Ş.

        Feyyaz Belen

        Mert Çapar

        Okan Eken

        Burak Sefa Kavraz

        Evren Korkmaz

        Alaettin Batuhan Tur

        İlyas Kubilay Yavuz

        Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

        Furkan Aksoy

        Anıl Can Bozkuş

        Hurşit Görkem Demiryürek

        Volkan Mert Korkmaz

        Berat Köşker

        Muhammet Emin Meriç

        Oğuzhan Onay

        Yusuf Baran Öner

        Seyfi Boran Özkan

        Ege Türkeri

        Yusuf Berat Zamur

        Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

        Bartu Albay

        Murat Arda Ayhan

        Fatih Bektaş

        Bahattin Berke Demircan

        Göktan Işılak

        Beytullah Buğra İpek

        Mustafa Berk Özköroğlu

        Mehmet Soyarslan

        Bucaspor 1928

        Buğra Akçağün

        Şerif Doğan

        Aybars Gök

        Umut Hepdemirgül

        Muzaffer Buğra Hotur

        Ali Emir Pervanlar

        Hasancan Yıldız

        Bursaspor

        Emrehan Gedikli

        Enes Kaya

        Sefa Narin

        Fethiyespor

        Furkan Ceylan

        Nurettin Çakır

        Ramazan Çevik

        Serdarcan Eralp

        Ahmet Mert Koşar

        Miraç Göktürk Özel

        Mehmet Kaan Türkmen

        GMG Kastamonuspor

        Ali Altınöz

        Yavuz Aygün

        Mert Çalışkan

        Deniz Çörtlen

        Gökmen Özince

        Arda Özkan

        Erdem Reis

        Lütfi Bartu Topril

        Umut Uzun

        Ahmet Yazar

        Kırklarelispor

        Rüzgar Derici

        Cemil Devrim

        Poyraz Gelen

        Erdoğan Kaya

        Ayberk Kaygısız

        Yiğit Can Korkmaz

        Erkam Kömür

        Metehan Mertöz

        Berkay Sizer

        Güzide Gebze Spor Kulübü

        Halil Çiçek

        Alpay Koçaklı

        Mustafa Hüseyin Seyhan

        Anıl Emre Yılmaz

        Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü

        Fatih Aktay

        Oğulcan Başol

        İsmail Hakkı Doğan

        Rıdvan Dönmez

        Mehmet Kalkan

        Hasan Kaya

        Onur Behiç Özalgan

        Kaan Yüksel

        İskenderunspor A.Ş.

        Efe Geçili

        Hüseyin İçlek

        Erdem Can Polat

        Karacabey Belediye Spor A.Ş.

        Yusuf Ziya Gümüş

        Tayyip Mevlüt Kaya

        Doğanay Kılıç

        Furkan Metin

        Kadir Turhan

        Karaman Futbol Kulübü

        Cem Aktaş

        Cihat Aktaş

        Doğukan İnci

        Furkan Koyuncu

        Sinan Aykan Özkan

        Ertuğrul Şenlikoğlu

        İlke Tankul

        Onur Tekin

        Sabrican Vural

        Harun Yerlikaya

        12 Bingöl Spor

        Melih Alcu

        Berkay Arı

        Berkcan Aytaç

        Miraç Bolluk

        Muhammed Burak Çelik

        Mehmet Çetin

        Umut Dilek

        Batuhan Kara

        Mahsum Kartal

        Yiğit Köse

        Faruk Öcal

        Halil İbrahim Sevinç

        Muhammet Can Tuncer

        Ruhi Yıldız

        Emirhan Zaman

        1926 Bulancakspor

        Hasan Ali Adıgüzel

        Arda Akgül

        Hamit Bayraktar

        Serhat Emirler

        Ataberk Gök

        Yunus Emre Kobya

        Nurettin Küçükdeniz

        Soner Özdemir

        52 Orduspor FK

        Mehmet Ablay

        Yılmaz Basravi

        Hasan Ekici

        Egeberk Gabel

        İsmail Güner

        Eray Kotan

        Mustafa Köroğlu

        Yunus Emre Köse

        Enes Nalbantoğlu

        Yusuf Mert Tunç

        Enes Yetim

        Afyonspor Kulübü

        Çağdaş Arslan

        Emre Dayan

        Batuhan Günsel

        Hüseyin Şahin

        Ağrı 1970 Spor Kulübü

        Yusuf Akdeniz

        Yusuf İslam Atay

        Emir Aydın

        Vedat Böyükgül

        Tayfun Çulha

        Üzeyir Kaya

        Muhammet Furkan Kılıç

        Ömer Ok

        Hivan Özkurt

        Emre Özsarı

        Emircan Sönmez

        Hüseyin Aybars Tüfekçi

        Ertuğrul Usta

        Kerem Yaşa

        Emre Yaşar

        Emirhan Alperen Yılmaz

        Sedat Yılmaz

        Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

        Abdulkadir Akyüz

        Samet Aydın

        Muhammet Ali Babuşcu

        İsmail Çarkacı

        Alper Demir

        Uğurcan İkikardeş

        Eyüp Oskan

        Ali Berke Timurcioğlu

        Hasan Yurtseven

        Altay

        Caner Baycan

        Onur Efe

        İsa Toygar Ekinci

        Ali Kızılkuyu

        Ulaş Hasan Özçelik

        Oktay Özdede

        Ozan Evrim Özenç

        Murat Uluç

        Amasyaspor FK

        Mehmet Albayrak

        Yusuf Bozkurt

        Enver Arda Cırıkcı

        Ömer Faruk Ermeç

        Kerem Hayta

        Halitcan Hiçin

        Halil İbrahim Efe Kazan

        Arda Keser

        Cenk Kuşku

        Muhammed Sarıkaya

        İsmail Türkoğlu

        Artvin Hopaspor

        Burak Aydın

        Durmuş Can Efe Çakmak

        Ömer Ali Danışmaz

        Emirhan Demir

        Gökberk Efe

        Alperen Gündoğdu

        Muhammet Mert Karaca

        Halil Karataş

        Ertuğrul Kıraç

        Devrim Deniz Kutanis

        Çayan Poshoroğlu

        Ercan Şirin

        Oğuzhan Yeşilyurt

        Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü

        Yusuf Aklan

        Kadir Bakırtaş

        Recep Bali

        Burak Başkaya

        Emirhan Korkmaz

        İshak Kurt

        Burak Özduman

        Atakan Yılmaz

        Ayvalıkgücü Belediyespor

        Ali Ali

        Abdülkadir Çelik

        Adnan Demir

        Polat Güren

        Baha Kısacık

        Ufuk Özcan

        Murat Şevik

        Yavuz Selim Taşer

        Kaan Ün

        Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.

        Seymen Salih Adalı

        Muhammed Baltacı

        Yılmaz Coşkunçay

        Berkay Çakır

        Yasin Davuș

        Berat Değirmenci

        Ali Erkin

        Metehan Görel

        Yunus Emre Kefeli

        Ahmet Keleş

        Nihat Koç

        Alperen Köroğlu

        Tolga Yakut

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

        Alper Aşkın

        Arda Bilmez

        Fatih Demirlek

        Arda Kırgıl

        Emircan Koku

        Dursun Batuhan Kuru

        Emirhan Ünlü

        Metin Yüksel

        Bulvarspor

        Ali Kabahasanoğlu

        Erkin Kocakahya

        Yavuz Abbas Kurt

        Enes Ersoy Öztürk

        Yağız Çağrı Samancı

        Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.

        Yusuf Atasoy

        Rıfat Bayhan

        Mert Ilıman

        İsmail Korkmaz

        Güney Sağır

        Furkan Sakı

        Enes Sancar Şahin

        Bursa Yıldırım Spor Kulübü

        Burak Büyükkaya

        Ebu Sıddık Çelik

        Mehmet Can Gülerer

        Ali Mert Işık

        Efe Karaoğlu

        Erdal Kaya

        Hakan Öztürk

        Sadık Susmaz

        Ahmet Yavili

        Çorlu Spor 1947

        Hüseyin Ayan

        Anıl Batın Aydın

        Adar Aygür

        Alperen Doğan

        Ogün Er

        Enes Eren

        Burak Karapınar

        Emre Sarıkaya

        Erkan Süer

        Volkan Uluğ

        Sinan Baki Usluer

        Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü

        Burak Aktan

        Talha Aydemir

        Arda Furkan Cirit

        Cihangir Çağlıyan

        Mehmet Deveci

        Mikail Efe Kartal

        Alihan Vural

        Mehmet Berke Yanmaz

        Diyarbekir Spor A.Ş.

        Mahsum Arslan

        Emircan Ataş

        Burak Bozbey

        Selman Çiftkanatlı

        Furkan Demir

        Emre Demiroğlu

        Atakan Gündüz

        Muhammed Samed Karakoç

        Umutcan Kırboğa

        Yusuf Mutlu

        Süleyman Okçu

        Ali Fırat Okur

        Mehmetcan Orhan

        Altan Polat

        İlker Sayan

        Berkay Sezer

        Doğukan Taş

        Mustafa Emre Yalçınkaya

        Düzce Cam Düzcespor

        Ahmet Enes Akkan

        Alperen Arslan

        Mehmet Aygün

        Emircan Bayraktar

        Ufuk Birdal

        Yusuf Enes Coşkun

        Gökdeniz Köse

        Enescan Özdemir

        Eray Pazar

        Emir Uzun

        Emre Yıldırım

        Edirnespor

        Cevatcan Ekİnci

        Can Alp Fidanoğlu

        Ahmet Yağız Gençtürk

        Görkem Can Güner

        Sezer Kahraman

        Furkan Kara

        Deniz Kodal

        Ahmet Efe Şimşek

        Ömer Faruk Yaylacı

        Efe Yüceer Ejderoğlu

        Kırşehir Futbol Spor Kulübü

        Mustafa Aköz

        Alihan Bel

        Denizhan Berber

        Musa Bulut

        Yusuf Ali Çakır

        Efe Mustafa Çiftçiman

        Abbas Demir

        Muhammed Emin Ergin

        Efehan Kaptan

        Orhan Kurşun

        Emirhan Tavukçu

        Hasan Türkyılmaz

        Güney Yılmaz

        Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

        Tuğay Adamcıl

        Burak Efe Arslan

        Ethem Balcı

        Ziyahan Erbaşı

        Güney Gençel

        İsmail Karakaş

        Eren Kaya

        Ali Kılıç

        Mehmet Tosun

        Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş.

        Mustafa Acar

        Rıdvan Coşkun

        Muzaffer Cem Kablan

        Abdullah Kaan Karaca

        Mehmet Turan Karamahmut

        Fatih Mankır

        Anıl Özçelik

        Abdullah Şahin

        Muhammet Enes Şebelek

        Cihan Şentürk

        Burak Temir

        Eskişehirspor Kulübü

        Arda Okumuş

        Hasan Şen

        Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

        Salih Akçay

        Azad Baran

        Barış Baran

        Hasan Çavdar

        Serhat Değer

        Murat Elkatmış

        Taşkın Kartal

        Halil İbrahim Kaya

        Nimet Kayaalp

        Ahmet Eren Özcelep

        Ali Kemal Özkan

        Atakan Şahintürk

        Bayduhan Taşova

        Sarp Tenim

        İlyas Ural

        Etimesgut Spor Kulübü

        Batuhan Recep Atay

        Can Efe Bozacı

        Orkun Ahmet Dedeoğlu

        Murat Doksal

        Alişan Durmuş

        Tugay Gündem

        Tunahan Güngör

        İbrahim Baran Kayıkçı

        İbrahim Koca

        Ali Özdemir

        Hacı Ramazan Özkanlı

        Berat Şehirli

        Furkan Tütüncü

        Fatsa Belediyespor

        Said Can Açıkalın

        Berkehan Biçer

        Murat Can Bölükbaşı

        Berkay İrşad Göç

        Emre Köroğlu

        Ahmet Memiş

        Kaan Onaran

        Ahmet Can Özer

        Bertu Alican Özyürek

        Ömer Can Şahin

        Ulaş Şimşek

        Ömer Tuğ

        Galata Spor Kulübü

        Davut Aslan

        Muhammed Burak Hatipoğlu

        Umut Karataş

        Sercan Kaya

        Yıldıray Koçal

        Alperen Özşahin

        Hasan Hüseyin Öztürk

        Mustafa Yiğit Turgut

        Berkay Ünlü

        Giresunspor

        Arda Cebeci

        Barış Gün

        Mehmet Keskin

        Kasım Alperen Köşker

        Furkan Kütük

        Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Yakup Alkan

        Ahmet Kutay Çakır

        Fethi Fındık

        Okan Gültang

        İlyas Kahraman

        Hamit Kargın

        Mert Özmen

        Mert Tekin

        Yakup Uzunel

        İnegöl Kafkas Spor Kulübü

        Furkan Aktan

        Kürşat Babamoğlu

        Hasan Bekil

        Batu Boğa

        Berkay Caymaz

        Emirhan Emir

        Tahsin Hacımustafaoğlu

        Fikret Sevilgen

        Soner Şebay

        Fatih Taşdelen

        Oğuzhan Yıldırım

        İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Aziz Eren Balaban

        Mert Efe Batmaz

        Mustafa Arda Bayındır

        Ahmet Mert Kara

        İsmail Ozan Karabudak

        Fırat Küçükgülmez

        Deniz Pala

        İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Anıl Arıcıoğlu

        Batuhan Bayer

        Halil İbrahim Keleş

        Erhan Şentürk

        Yusuf Talga

        Arda Yılman

        Kahramanmaraş Spor A.Ş.

        Emir Arslan

        Harun Batuhan Ceyhan

        Bedirhan Çetin

        Talha Enes Dege

        Hüseyin Fıstıkcı

        Ahmet Hasan Göcen

        Muhammet Kavalcı

        Erhan Kaynar

        Metehan Ünal

        Karabük İdmanyurdu Spor

        Berkay Akdeniz

        Yunus Emre Alagöz

        Melih Ataş

        Arda Belen

        Ebubekir Demirkıran

        Mehmet Durgut

        Umut Can Kanber

        Tolga Köksal

        Yusuf Kurt

        Göksu Mutlu

        Alper Süren

        Muhammed Emin Temel

        Eray Uysal

        Mustafa Yorulmaz

        Karaköprü Belediye Spor

        Doğukan Ateş

        Yakup Emre Bakkal

        İbrahim Başer

        Deniz Cebeci

        Görkem İbrahim Demirel

        Ali Alperen Erdoğan

        Fatih Gök

        Musa Gürel

        Abdullah Berk Karadağ

        Muhammed Emin Yavaş

        Karşıyaka

        Mücahit Aslan

        Hıdır Aytekin

        Harun Kaya

        Muharrem Tunay Meral

        Erhan Öztürk

        Yasin Uzunoğlu

        Erol Zöngür

        Kdz. Ereğli Belediye Spor

        Serhat Çam

        Mert Efe Çölbeyi

        Recep Tayyip Ensar Danışmaz

        Oğuzhan Dertli

        Çağan Kayra Erciyas

        Ender Gör

        Cömert Kandemir

        Kemal Kaan Kılıç

        Kadir Mert Örentepe

        Ahmed Fırat Seven

        Abidin Uslu

        Kaan Yıldırım

        Kestel Çilek Spor Kulübü

        Taha Ahmet Balsu

        Atalay Gürel

        Taylan Özgün

        Eren Arda Şan

        Serhan Üresin

        Mehmet Yağmur

        Kırıkkale FK Spor Kulübü

        Cihan Aydın

        Yiğit Canguru

        Adem Ercan

        Orçun Erten

        Çağlar Özel

        Muhammed Enes Salik

        Buğra Şahiner

        Yakal Taylan

        Yavuz Selim Yalçınkaya

        Kilis 1984 A.Ş.

        İsa Baltacı

        Tanju Çolak

        Eren Evin

        Halil Gözel

        Onur Paksoy

        Burak Kaan Sezgin

        Muhammed Eren Türkmen

        Fatih Yılmaz

        Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

        Kaan Atakan

        Atakan Aybastı

        Bora Çuha

        Haktan Kaya Demir

        Hakan Erçelik

        Burak Gürler

        Baran Işık

        Mehmet Can Kocabaş

        Kıvanç Koral

        Mehmet Küçükdurmuş

        Emre Oymak

        Mert Öztürk

        Recep Pekgöz

        Önder Selimoğlu

        Kütahyaspor

        Okan Ağrap

        Berk Akgönül

        Ali Akkuş

        Mustafa Çeçenoğlu

        Emir Can Çelik

        Anıl Kerem Dönmez

        Burak Evren

        Eren Kaya

        Muhammet Özkan

        Anıl Efe Sara

        Kağan Topçu

        Enes Yiğit

        Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

        Mücahit Çakır

        Mert Göze

        Mehmet Kaan Gündüz

        Yakup Anıl Karadağ

        Fatih Karadirek

        Doğukan Kaya

        Muhammed Öztürk

        Berkay Emre Sarisu

        Umut Taniş

        Osman Tukul

        MD Grup Osmaniyespor

        Halil İbrahim Canyurt

        Berkecan Çevik

        Recep Çoban

        Hüseyin Elma

        Nevzat Gezer

        Yusuf Emir İpek

        Çağrı Kablan

        Sinan Kaya

        Utku Öztürk

        Rıdvan Şahin

        Efe Uluağ

        Halil Yiğit Yitmez

        Nazilli Spor A.Ş.

        Yusuf Mert Yıldırım

        Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor

        Kuban Altunbudak

        Yasin Yiğit Berber

        Celal Emir Dede

        Ali Sinan Gayla

        Ahmet Gülay

        Tayfun Kırca

        Furkan Yardım

        Niğde Belediyesi Spor

        Halil Can Cemali

        Abdullah Berkay Ekmekçi

        Kerem Ersin

        Tayfun İkiz

        Süleyman Kasap

        Muhammed Emir Özbilen

        Ahmet Yalçın Öztürk

        Barış Şen

        Eyüp Can Temiz

        Oğuzhan Şahin

        Uşak Spor A.Ş.

        Yağız Akkuş

        Efecan Barlık

        Yusufhan Çalık

        Ercan Çifci

        Can Kargın

        Yunus Emre Korkmaz

        Muhammed Fatih Kunat

        Ayhan Taşlı

        Ahmet Buğrahan Tuncay

        Can Türk

        Orduspor 1967 A.Ş.

        Onur Güney

        Oğulcan İnanç

        Arda Köksal

        Ömer Alper Tatlısu

        Mümin Uyar

        Pazarspor

        Burak Avşar

        Onur Civelek

        Yiğit Emre Çalışkan

        Abdurrahman Emek

        Gökdeniz Karahan

        Bekir Mustafa Meral

        Yasin Polat

        İlhan Topatar

        Ege Vatansever

        Polatlı 1926 Spor Kulübü

        Buğra Aksoy

        Emin Metehan Ataşsalar

        Muhammed Halit Birçerpanlı

        Mevlüt Emir Gürlek

        Furkan Kara

        Baran Keleş

        Tufan Kelleci

        Hamza Kılıç

        Arda Şimşek

        Eren Taştan

        Batuhan Yılmaz

        Mehmet Anıl Yörük

        Sebat Gençlik Spor

        Ertuğrul Bağ

        Zekerıya Berk Bulut

        Yasin Dülger

        Yiğit Efe Güney

        Rahmi Can Mutlu

        Harun Özcan

        Berat Can Sebat

        Veysel Sönmezsoy

        Bican Tibukoğlu

        Emir Yazıcı

        Silifke Belediye Spor

        İslam Aydın

        Mehmet Aytemiz

        Halil Bağcı

        Emrehan Özçelik

        Okan Toprak

        Vedat Yeşilkaya

        Mehmet Sacit Yolcu

        Silivrispor

        Mertcan Akkaya

        Ahmet Emin Aksakal

        Atakan Aksoy

        Mehmet Aydın

        Necati Bilgiç

        Emre Demir

        Efe Baran Kara

        Yasin Kargı

        Bartu Kırtaş

        Barış Korkmaz

        Onat Kutay Kurt

        Emir Hakan Patan

        Ege Baran Sahillioğlu

        Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor

        Halit Emre Acun

        Arif Cılak

        Fehmi Eren Çakmakçı

        Mustafa Ethem Erboğa

        Oğuzhan Eskiköy

        İsmail Can Fidan

        Berkay Kumlu

        Mustafa Sarigözoğlu

        Yunus Emre Şentürk

        Hüseyin Yıldız

        Söke 1970 Spor Kulübü

        İbrahim Bağcı

        Ali Arda Bulut

        Ahmet Taha Dağbaşı

        Tunahan Demir

        Rüştü Hanlı

        Ramazan Övüç

        Çınar Çağda Sesli

        Ali Emre Ustaalioğlu

        Suvermez Kapadokya Spor

        Muhammed Avvuran

        Mert Tibet Aydoğdu

        Bora Barlas

        Rahman Can Güneri

        Emre Karataş

        Bedirhan Kolkoparan

        Metin Polat

        Batuhan Nihat Ulutaş

        Mustafa Yerli

        Tire 2021 Futbol Kulübü

        Atakan Akbulut

        Ege Batur

        Doğukan Çınar

        Anıl Doyuran

        Mert Korkmaz

        Sıraç Tüfekçi

        Emin Can Uysal

        Bertuğ Uz

        Serkan Yeşilyurt

        Musa Yüksel

        Tokat Belediye Spor Kulübü

        Hazar Daşcı

        Yusuf Delen

        Tahir Derge

        Mustafa Doğru

        Berk Kal

        Abdullah Özçelik

        Enes Savucu

        Muhammed Anıl Solak

        Özgür Sürer

        Fatih Üge

        Yalova FK 77 Spor Kulübü

        Murat Akça

        Eren Akdemir

        Onur Arı

        Behlül Aydın

        Baran Çetin

        İbrahim Yılmaz Çiçek

        Miraç Fatih Değirmenci

        Ali Emir Kılıç

        Metehan Mustafa Mollaoğlu

        Ergün Nazlı

        Hakan Olkan

        Murat Şenel

        Efe Teci̇mer

        İzzet Topatar

        Muhammed Hasan Yıldırım

        Sezai Yıldız

        Yozgat Belediyesi Bozok Spor

        Nevzat Bilen

        Eren Büyükkaya

        Necmican Cebeci

        Mücahit Çıra

        Korkmazcan Dernek

        Emre Fırtına

        Metin Emre Karaal

        Abdullah Kaygısız

        Caner Koca

        Mehmet Eren Torun

        Emre Tosun

        Ahmet Uzun

        Muhammed Mustafa Yıldırım

        Nurullah Yıldırım

        Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.

        Yusuf Emre Alyaprak

        Umut Kerem Ayar

        Fırat Aymaç

        Efe Binici

        Enes Fidayeo

        Muhammed Rıdvan Özdemir

        Enes Tayfun

        Gökdeniz Tekin

        Miraç Furkan Türközü

        DİĞER

        Kulüpsüz

        Can Talat Tanrıöver

        Vefa Spor Kulübü

        Özgür Özata

        Cumayeri Belediyespor

        Hasan Eren Özer

        Uzunköprüspor Kulübü

        Mert Aydın

        Çankırı Futbol Spor Kulübü

        Osman Kerem Akyol

        1966 Edremitspor

        Arda Kumru

        Arsin Belediye Spor Kulübü

        Mahmut Emin Kabul

        TKİ Tavşanlı Linyitspor

        Osman Erol

        Ünye 1957 Spor

        Berk Şamdanlı

