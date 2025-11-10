TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan futbolcuları açıkladı. 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş'tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da bahis oynayan futbolcular arasında yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.
2 VE 3. LİGLER ERTELENDİ!
TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır" denildi.
İşte o isimler:
SÜPER LİG
Galatasaray
Metehan Baltacı
Evren Eren Elmalı
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Alanyaspor
İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor
Efe Doğan
Furkan Orak
Gaziantep Futbol Kulübü
Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare
Göztepe
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor
Kerem Kayaarası
Eyüpspor
Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa
Ege Albayrak
Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük
Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor
Celil Yüksel
Trabzonspor
Boran Başkan
Salih Malkoçoğlu
Konyaspor
Adil Demirbağ
Alassane Ndao
Kayserispor
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak
1. LİG
Adana Demirspor
Ali Fidan
Yücel Gürol
Barış Timur
Alagöz Holding Iğdır FK
Hasan Aksu
Alperen Selvi
Amed Sportif Faaliyetler
Oktay Aydın
Uğur Adem Gezer
Arda Kemal Gülmez
Bartu Kaya
Alberk Koç
Arca Çorum FK
Hasan Hüseyin Akınay
Atakan Cangöz
Üzeyir Ergün
Eren Karadağ
Kadir Seven
Arda Hilmi Şengül
Hatayspor
Cengiz Demir
Selimcan Temel
Pendikspor
Emircan Çiçek
Yusuf Erata
Batuhan İşen
Hakan Yeşil
Bandırmaspor
Tolga Kalender
Boluspor
Ensar Bilir
Temel Çakmak
Mustafa Alptekin Çaylı
İsmail Kalburcu
Abdulsamet Kırım
Orkun Özdemir
Abdurrahman Üresin
Ümraniyespor
Emirhan Balarısı
Emre Kaplan
Yusuf Saitoğlu
Ankara Keçiörengücü
Alper Burak Duman
Berkan Mahmut Keskin
Erzurumspor FK
Murat Cem Akpınar
Cengizhan Bayrak
Mert Önal
Muhammed Furkan Özhan
İlkan Sever
Hüsamettin Yener
Esenler Erokspor
Osman Ertuğrul Çetin
Yunus Emre Gedik
Enes Işık
Muhammed Arda Kahveci
Muhammed Birkan Tetik
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Faruk Can Genç
Mustafa Taşdemir
İstanbulspor A.Ş.
Abdullah Dijlan Aydın
Kerem Kabadayı
Yusuf Ali Özer
Enver Azmi Sarialioğlu
Fatih Tultak
Ali Şahin Yılmaz
Manisa Futbol Kulübü
Bartu Göçmen
Fırat İnal
Samet Karabatak
Kadir Kaan Yurdakul
Sivasspor
Mehmet Albayrak
Ahmet Abdullah Çakmak
Mert Çelik
Çağlayan Menderes
Ali Şaşal Vural
Sakaryaspor
Abdurrahman Bayram
Ömer Beriş
Yunus Emre Tekoğul
Arda Türken
Serik Spor Futbol A.Ş.
Burak Asan
Erhan Çelenk
Selim Dilli
Mesut Can Tunalı
Sipay Bodrum FK
Ali Aytemur
Berşan Yavuzay
SMS Grup Sarıyerspor
Engin Kadir Gıcır
Ahmet Emin Keskin
Edis Köksaldı
Muhammet Ali Özbaskıcı
2. LİG
Adana 01 Futbol Kulübü SK
Burak Bilgen
Hasan Çelik
Yiğit Demir
Okan Derici
Ömer Önder
Fatih Özkan
Furkan Özyapı
Birhan Vatansever
Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Murat Akşit
Aydın Bağ
Sadık Baş
Serdar Cansu
İbrahim Has
Kerem Kaya
Aliağa Futbol A.Ş.
Eray Akar
Kubilay Anteplioğlu
Hakan Demir
Kadir Kurt
Sergen Piçinciool
Muammer Sarıkaya
Mehmet Uysal
İbrahim Yılmaz
Altınordu
İzlem Anıl Balakkız
Uğur Çetinkaya
Tugay Güner
Hasan Berat Kayalı
Umut Keseci
Mustafa Kocabaş
Arif Şimşir
Anagold 24Erzincanspor
Muhammed Ali Çağlar
Salih Emin Sebetçi
Tan Yavru
Ercan Yazıcı
Burak Yıldız
Sabit Hakan Yılmaz
Ankara Demirspor
Mert Aktaş
Tolunay Artuç
Mehmet Aslanboğa
Furkan Işıkdemir
Gökhan Kurumuş
Hurşit Taşcı
Orkun Ustaoğlu
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK
Erkan Bilicütürk
Kerem Çapan
Cerem Talha Dinçer
Arda Hacısalioğlu
Hüseyin İkiz
Sirac Susancak
Berkan Burak Turan
Atalay Yıldırım
Batman Petrol Spor A.Ş.
Feyyaz Belen
Mert Çapar
Okan Eken
Burak Sefa Kavraz
Evren Korkmaz
Alaettin Batuhan Tur
İlyas Kubilay Yavuz
Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
Furkan Aksoy
Anıl Can Bozkuş
Hurşit Görkem Demiryürek
Volkan Mert Korkmaz
Berat Köşker
Muhammet Emin Meriç
Oğuzhan Onay
Yusuf Baran Öner
Seyfi Boran Özkan
Ege Türkeri
Yusuf Berat Zamur
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
Bartu Albay
Murat Arda Ayhan
Fatih Bektaş
Bahattin Berke Demircan
Göktan Işılak
Beytullah Buğra İpek
Mustafa Berk Özköroğlu
Mehmet Soyarslan
Bucaspor 1928
Buğra Akçağün
Şerif Doğan
Aybars Gök
Umut Hepdemirgül
Muzaffer Buğra Hotur
Ali Emir Pervanlar
Hasancan Yıldız
Bursaspor
Emrehan Gedikli
Enes Kaya
Sefa Narin
Fethiyespor
Furkan Ceylan
Nurettin Çakır
Ramazan Çevik
Serdarcan Eralp
Ahmet Mert Koşar
Miraç Göktürk Özel
Mehmet Kaan Türkmen
GMG Kastamonuspor
Ali Altınöz
Yavuz Aygün
Mert Çalışkan
Deniz Çörtlen
Gökmen Özince
Arda Özkan
Erdem Reis
Lütfi Bartu Topril
Umut Uzun
Ahmet Yazar
Kırklarelispor
Rüzgar Derici
Cemil Devrim
Poyraz Gelen
Erdoğan Kaya
Ayberk Kaygısız
Yiğit Can Korkmaz
Erkam Kömür
Metehan Mertöz
Berkay Sizer
Güzide Gebze Spor Kulübü
Halil Çiçek
Alpay Koçaklı
Mustafa Hüseyin Seyhan
Anıl Emre Yılmaz
Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü
Fatih Aktay
Oğulcan Başol
İsmail Hakkı Doğan
Rıdvan Dönmez
Mehmet Kalkan
Hasan Kaya
Onur Behiç Özalgan
Kaan Yüksel
İskenderunspor A.Ş.
Efe Geçili
Hüseyin İçlek
Erdem Can Polat
Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Yusuf Ziya Gümüş
Tayyip Mevlüt Kaya
Doğanay Kılıç
Furkan Metin
Kadir Turhan
Karaman Futbol Kulübü
Cem Aktaş
Cihat Aktaş
Doğukan İnci
Furkan Koyuncu
Sinan Aykan Özkan
Ertuğrul Şenlikoğlu
İlke Tankul
Onur Tekin
Sabrican Vural
Harun Yerlikaya
12 Bingöl Spor
Melih Alcu
Berkay Arı
Berkcan Aytaç
Miraç Bolluk
Muhammed Burak Çelik
Mehmet Çetin
Umut Dilek
Batuhan Kara
Mahsum Kartal
Yiğit Köse
Faruk Öcal
Halil İbrahim Sevinç
Muhammet Can Tuncer
Ruhi Yıldız
Emirhan Zaman
1926 Bulancakspor
Hasan Ali Adıgüzel
Arda Akgül
Hamit Bayraktar
Serhat Emirler
Ataberk Gök
Yunus Emre Kobya
Nurettin Küçükdeniz
Soner Özdemir
52 Orduspor FK
Mehmet Ablay
Yılmaz Basravi
Hasan Ekici
Egeberk Gabel
İsmail Güner
Eray Kotan
Mustafa Köroğlu
Yunus Emre Köse
Enes Nalbantoğlu
Yusuf Mert Tunç
Enes Yetim
Afyonspor Kulübü
Çağdaş Arslan
Emre Dayan
Batuhan Günsel
Hüseyin Şahin
Ağrı 1970 Spor Kulübü
Yusuf Akdeniz
Yusuf İslam Atay
Emir Aydın
Vedat Böyükgül
Tayfun Çulha
Üzeyir Kaya
Muhammet Furkan Kılıç
Ömer Ok
Hivan Özkurt
Emre Özsarı
Emircan Sönmez
Hüseyin Aybars Tüfekçi
Ertuğrul Usta
Kerem Yaşa
Emre Yaşar
Emirhan Alperen Yılmaz
Sedat Yılmaz
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
Abdulkadir Akyüz
Samet Aydın
Muhammet Ali Babuşcu
İsmail Çarkacı
Alper Demir
Uğurcan İkikardeş
Eyüp Oskan
Ali Berke Timurcioğlu
Hasan Yurtseven
Altay
Caner Baycan
Onur Efe
İsa Toygar Ekinci
Ali Kızılkuyu
Ulaş Hasan Özçelik
Oktay Özdede
Ozan Evrim Özenç
Murat Uluç
Amasyaspor FK
Mehmet Albayrak
Yusuf Bozkurt
Enver Arda Cırıkcı
Ömer Faruk Ermeç
Kerem Hayta
Halitcan Hiçin
Halil İbrahim Efe Kazan
Arda Keser
Cenk Kuşku
Muhammed Sarıkaya
İsmail Türkoğlu
Artvin Hopaspor
Burak Aydın
Durmuş Can Efe Çakmak
Ömer Ali Danışmaz
Emirhan Demir
Gökberk Efe
Alperen Gündoğdu
Muhammet Mert Karaca
Halil Karataş
Ertuğrul Kıraç
Devrim Deniz Kutanis
Çayan Poshoroğlu
Ercan Şirin
Oğuzhan Yeşilyurt
Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü
Yusuf Aklan
Kadir Bakırtaş
Recep Bali
Burak Başkaya
Emirhan Korkmaz
İshak Kurt
Burak Özduman
Atakan Yılmaz
Ayvalıkgücü Belediyespor
Ali Ali
Abdülkadir Çelik
Adnan Demir
Polat Güren
Baha Kısacık
Ufuk Özcan
Murat Şevik
Yavuz Selim Taşer
Kaan Ün
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.
Seymen Salih Adalı
Muhammed Baltacı
Yılmaz Coşkunçay
Berkay Çakır
Yasin Davuș
Berat Değirmenci
Ali Erkin
Metehan Görel
Yunus Emre Kefeli
Ahmet Keleş
Nihat Koç
Alperen Köroğlu
Tolga Yakut
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Alper Aşkın
Arda Bilmez
Fatih Demirlek
Arda Kırgıl
Emircan Koku
Dursun Batuhan Kuru
Emirhan Ünlü
Metin Yüksel
Bulvarspor
Ali Kabahasanoğlu
Erkin Kocakahya
Yavuz Abbas Kurt
Enes Ersoy Öztürk
Yağız Çağrı Samancı
Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.
Yusuf Atasoy
Rıfat Bayhan
Mert Ilıman
İsmail Korkmaz
Güney Sağır
Furkan Sakı
Enes Sancar Şahin
Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Burak Büyükkaya
Ebu Sıddık Çelik
Mehmet Can Gülerer
Ali Mert Işık
Efe Karaoğlu
Erdal Kaya
Hakan Öztürk
Sadık Susmaz
Ahmet Yavili
Çorlu Spor 1947
Hüseyin Ayan
Anıl Batın Aydın
Adar Aygür
Alperen Doğan
Ogün Er
Enes Eren
Burak Karapınar
Emre Sarıkaya
Erkan Süer
Volkan Uluğ
Sinan Baki Usluer
Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Burak Aktan
Talha Aydemir
Arda Furkan Cirit
Cihangir Çağlıyan
Mehmet Deveci
Mikail Efe Kartal
Alihan Vural
Mehmet Berke Yanmaz
Diyarbekir Spor A.Ş.
Mahsum Arslan
Emircan Ataş
Burak Bozbey
Selman Çiftkanatlı
Furkan Demir
Emre Demiroğlu
Atakan Gündüz
Muhammed Samed Karakoç
Umutcan Kırboğa
Yusuf Mutlu
Süleyman Okçu
Ali Fırat Okur
Mehmetcan Orhan
Altan Polat
İlker Sayan
Berkay Sezer
Doğukan Taş
Mustafa Emre Yalçınkaya
Düzce Cam Düzcespor
Ahmet Enes Akkan
Alperen Arslan
Mehmet Aygün
Emircan Bayraktar
Ufuk Birdal
Yusuf Enes Coşkun
Gökdeniz Köse
Enescan Özdemir
Eray Pazar
Emir Uzun
Emre Yıldırım
Edirnespor
Cevatcan Ekİnci
Can Alp Fidanoğlu
Ahmet Yağız Gençtürk
Görkem Can Güner
Sezer Kahraman
Furkan Kara
Deniz Kodal
Ahmet Efe Şimşek
Ömer Faruk Yaylacı
Efe Yüceer Ejderoğlu
Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Mustafa Aköz
Alihan Bel
Denizhan Berber
Musa Bulut
Yusuf Ali Çakır
Efe Mustafa Çiftçiman
Abbas Demir
Muhammed Emin Ergin
Efehan Kaptan
Orhan Kurşun
Emirhan Tavukçu
Hasan Türkyılmaz
Güney Yılmaz
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
Tuğay Adamcıl
Burak Efe Arslan
Ethem Balcı
Ziyahan Erbaşı
Güney Gençel
İsmail Karakaş
Eren Kaya
Ali Kılıç
Mehmet Tosun
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş.
Mustafa Acar
Rıdvan Coşkun
Muzaffer Cem Kablan
Abdullah Kaan Karaca
Mehmet Turan Karamahmut
Fatih Mankır
Anıl Özçelik
Abdullah Şahin
Muhammet Enes Şebelek
Cihan Şentürk
Burak Temir
Eskişehirspor Kulübü
Arda Okumuş
Hasan Şen
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Salih Akçay
Azad Baran
Barış Baran
Hasan Çavdar
Serhat Değer
Murat Elkatmış
Taşkın Kartal
Halil İbrahim Kaya
Nimet Kayaalp
Ahmet Eren Özcelep
Ali Kemal Özkan
Atakan Şahintürk
Bayduhan Taşova
Sarp Tenim
İlyas Ural
Etimesgut Spor Kulübü
Batuhan Recep Atay
Can Efe Bozacı
Orkun Ahmet Dedeoğlu
Murat Doksal
Alişan Durmuş
Tugay Gündem
Tunahan Güngör
İbrahim Baran Kayıkçı
İbrahim Koca
Ali Özdemir
Hacı Ramazan Özkanlı
Berat Şehirli
Furkan Tütüncü
Fatsa Belediyespor
Said Can Açıkalın
Berkehan Biçer
Murat Can Bölükbaşı
Berkay İrşad Göç
Emre Köroğlu
Ahmet Memiş
Kaan Onaran
Ahmet Can Özer
Bertu Alican Özyürek
Ömer Can Şahin
Ulaş Şimşek
Ömer Tuğ
Galata Spor Kulübü
Davut Aslan
Muhammed Burak Hatipoğlu
Umut Karataş
Sercan Kaya
Yıldıray Koçal
Alperen Özşahin
Hasan Hüseyin Öztürk
Mustafa Yiğit Turgut
Berkay Ünlü
Giresunspor
Arda Cebeci
Barış Gün
Mehmet Keskin
Kasım Alperen Köşker
Furkan Kütük
Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Yakup Alkan
Ahmet Kutay Çakır
Fethi Fındık
Okan Gültang
İlyas Kahraman
Hamit Kargın
Mert Özmen
Mert Tekin
Yakup Uzunel
İnegöl Kafkas Spor Kulübü
Furkan Aktan
Kürşat Babamoğlu
Hasan Bekil
Batu Boğa
Berkay Caymaz
Emirhan Emir
Tahsin Hacımustafaoğlu
Fikret Sevilgen
Soner Şebay
Fatih Taşdelen
Oğuzhan Yıldırım
İnkılap Futbol Spor Kulübü
Aziz Eren Balaban
Mert Efe Batmaz
Mustafa Arda Bayındır
Ahmet Mert Kara
İsmail Ozan Karabudak
Fırat Küçükgülmez
Deniz Pala
İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Anıl Arıcıoğlu
Batuhan Bayer
Halil İbrahim Keleş
Erhan Şentürk
Yusuf Talga
Arda Yılman
Kahramanmaraş Spor A.Ş.
Emir Arslan
Harun Batuhan Ceyhan
Bedirhan Çetin
Talha Enes Dege
Hüseyin Fıstıkcı
Ahmet Hasan Göcen
Muhammet Kavalcı
Erhan Kaynar
Metehan Ünal
Karabük İdmanyurdu Spor
Berkay Akdeniz
Yunus Emre Alagöz
Melih Ataş
Arda Belen
Ebubekir Demirkıran
Mehmet Durgut
Umut Can Kanber
Tolga Köksal
Yusuf Kurt
Göksu Mutlu
Alper Süren
Muhammed Emin Temel
Eray Uysal
Mustafa Yorulmaz
Karaköprü Belediye Spor
Doğukan Ateş
Yakup Emre Bakkal
İbrahim Başer
Deniz Cebeci
Görkem İbrahim Demirel
Ali Alperen Erdoğan
Fatih Gök
Musa Gürel
Abdullah Berk Karadağ
Muhammed Emin Yavaş
Karşıyaka
Mücahit Aslan
Hıdır Aytekin
Harun Kaya
Muharrem Tunay Meral
Erhan Öztürk
Yasin Uzunoğlu
Erol Zöngür
Kdz. Ereğli Belediye Spor
Serhat Çam
Mert Efe Çölbeyi
Recep Tayyip Ensar Danışmaz
Oğuzhan Dertli
Çağan Kayra Erciyas
Ender Gör
Cömert Kandemir
Kemal Kaan Kılıç
Kadir Mert Örentepe
Ahmed Fırat Seven
Abidin Uslu
Kaan Yıldırım
Kestel Çilek Spor Kulübü
Taha Ahmet Balsu
Atalay Gürel
Taylan Özgün
Eren Arda Şan
Serhan Üresin
Mehmet Yağmur
Kırıkkale FK Spor Kulübü
Cihan Aydın
Yiğit Canguru
Adem Ercan
Orçun Erten
Çağlar Özel
Muhammed Enes Salik
Buğra Şahiner
Yakal Taylan
Yavuz Selim Yalçınkaya
Kilis 1984 A.Ş.
İsa Baltacı
Tanju Çolak
Eren Evin
Halil Gözel
Onur Paksoy
Burak Kaan Sezgin
Muhammed Eren Türkmen
Fatih Yılmaz
Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Kaan Atakan
Atakan Aybastı
Bora Çuha
Haktan Kaya Demir
Hakan Erçelik
Burak Gürler
Baran Işık
Mehmet Can Kocabaş
Kıvanç Koral
Mehmet Küçükdurmuş
Emre Oymak
Mert Öztürk
Recep Pekgöz
Önder Selimoğlu
Kütahyaspor
Okan Ağrap
Berk Akgönül
Ali Akkuş
Mustafa Çeçenoğlu
Emir Can Çelik
Anıl Kerem Dönmez
Burak Evren
Eren Kaya
Muhammet Özkan
Anıl Efe Sara
Kağan Topçu
Enes Yiğit
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Mücahit Çakır
Mert Göze
Mehmet Kaan Gündüz
Yakup Anıl Karadağ
Fatih Karadirek
Doğukan Kaya
Muhammed Öztürk
Berkay Emre Sarisu
Umut Taniş
Osman Tukul
MD Grup Osmaniyespor
Halil İbrahim Canyurt
Berkecan Çevik
Recep Çoban
Hüseyin Elma
Nevzat Gezer
Yusuf Emir İpek
Çağrı Kablan
Sinan Kaya
Utku Öztürk
Rıdvan Şahin
Efe Uluağ
Halil Yiğit Yitmez
Nazilli Spor A.Ş.
Yusuf Mert Yıldırım
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor
Kuban Altunbudak
Yasin Yiğit Berber
Celal Emir Dede
Ali Sinan Gayla
Ahmet Gülay
Tayfun Kırca
Furkan Yardım
Niğde Belediyesi Spor
Halil Can Cemali
Abdullah Berkay Ekmekçi
Kerem Ersin
Tayfun İkiz
Süleyman Kasap
Muhammed Emir Özbilen
Ahmet Yalçın Öztürk
Barış Şen
Eyüp Can Temiz
Oğuzhan Şahin
Uşak Spor A.Ş.
Yağız Akkuş
Efecan Barlık
Yusufhan Çalık
Ercan Çifci
Can Kargın
Yunus Emre Korkmaz
Muhammed Fatih Kunat
Ayhan Taşlı
Ahmet Buğrahan Tuncay
Can Türk
Orduspor 1967 A.Ş.
Onur Güney
Oğulcan İnanç
Arda Köksal
Ömer Alper Tatlısu
Mümin Uyar
Pazarspor
Burak Avşar
Onur Civelek
Yiğit Emre Çalışkan
Abdurrahman Emek
Gökdeniz Karahan
Bekir Mustafa Meral
Yasin Polat
İlhan Topatar
Ege Vatansever
Polatlı 1926 Spor Kulübü
Buğra Aksoy
Emin Metehan Ataşsalar
Muhammed Halit Birçerpanlı
Mevlüt Emir Gürlek
Furkan Kara
Baran Keleş
Tufan Kelleci
Hamza Kılıç
Arda Şimşek
Eren Taştan
Batuhan Yılmaz
Mehmet Anıl Yörük
Sebat Gençlik Spor
Ertuğrul Bağ
Zekerıya Berk Bulut
Yasin Dülger
Yiğit Efe Güney
Rahmi Can Mutlu
Harun Özcan
Berat Can Sebat
Veysel Sönmezsoy
Bican Tibukoğlu
Emir Yazıcı
Silifke Belediye Spor
İslam Aydın
Mehmet Aytemiz
Halil Bağcı
Emrehan Özçelik
Okan Toprak
Vedat Yeşilkaya
Mehmet Sacit Yolcu
Silivrispor
Mertcan Akkaya
Ahmet Emin Aksakal
Atakan Aksoy
Mehmet Aydın
Necati Bilgiç
Emre Demir
Efe Baran Kara
Yasin Kargı
Bartu Kırtaş
Barış Korkmaz
Onat Kutay Kurt
Emir Hakan Patan
Ege Baran Sahillioğlu
Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor
Halit Emre Acun
Arif Cılak
Fehmi Eren Çakmakçı
Mustafa Ethem Erboğa
Oğuzhan Eskiköy
İsmail Can Fidan
Berkay Kumlu
Mustafa Sarigözoğlu
Yunus Emre Şentürk
Hüseyin Yıldız
Söke 1970 Spor Kulübü
İbrahim Bağcı
Ali Arda Bulut
Ahmet Taha Dağbaşı
Tunahan Demir
Rüştü Hanlı
Ramazan Övüç
Çınar Çağda Sesli
Ali Emre Ustaalioğlu
Suvermez Kapadokya Spor
Muhammed Avvuran
Mert Tibet Aydoğdu
Bora Barlas
Rahman Can Güneri
Emre Karataş
Bedirhan Kolkoparan
Metin Polat
Batuhan Nihat Ulutaş
Mustafa Yerli
Tire 2021 Futbol Kulübü
Atakan Akbulut
Ege Batur
Doğukan Çınar
Anıl Doyuran
Mert Korkmaz
Sıraç Tüfekçi
Emin Can Uysal
Bertuğ Uz
Serkan Yeşilyurt
Musa Yüksel
Tokat Belediye Spor Kulübü
Hazar Daşcı
Yusuf Delen
Tahir Derge
Mustafa Doğru
Berk Kal
Abdullah Özçelik
Enes Savucu
Muhammed Anıl Solak
Özgür Sürer
Fatih Üge
Yalova FK 77 Spor Kulübü
Murat Akça
Eren Akdemir
Onur Arı
Behlül Aydın
Baran Çetin
İbrahim Yılmaz Çiçek
Miraç Fatih Değirmenci
Ali Emir Kılıç
Metehan Mustafa Mollaoğlu
Ergün Nazlı
Hakan Olkan
Murat Şenel
Efe Teci̇mer
İzzet Topatar
Muhammed Hasan Yıldırım
Sezai Yıldız
Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Nevzat Bilen
Eren Büyükkaya
Necmican Cebeci
Mücahit Çıra
Korkmazcan Dernek
Emre Fırtına
Metin Emre Karaal
Abdullah Kaygısız
Caner Koca
Mehmet Eren Torun
Emre Tosun
Ahmet Uzun
Muhammed Mustafa Yıldırım
Nurullah Yıldırım
Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.
Yusuf Emre Alyaprak
Umut Kerem Ayar
Fırat Aymaç
Efe Binici
Enes Fidayeo
Muhammed Rıdvan Özdemir
Enes Tayfun
Gökdeniz Tekin
Miraç Furkan Türközü
DİĞER
Kulüpsüz
Can Talat Tanrıöver
Vefa Spor Kulübü
Özgür Özata
Cumayeri Belediyespor
Hasan Eren Özer
Uzunköprüspor Kulübü
Mert Aydın
Çankırı Futbol Spor Kulübü
Osman Kerem Akyol
1966 Edremitspor
Arda Kumru
Arsin Belediye Spor Kulübü
Mahmut Emin Kabul
TKİ Tavşanlı Linyitspor
Osman Erol
Ünye 1957 Spor
Berk Şamdanlı