TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!

Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı! Haberi Görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

💥 Sıra teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlerde!



🎙️ @mtahirkum: Bundan sonraki ayakta, teknik adamlar, kulüp başkanı ve menajerlerle ilgili TFF aynı şekilde açıklama yapacak! pic.twitter.com/PJ339lbFXM — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2025

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

2 VE 3. LİGLER ERTELENDİ!