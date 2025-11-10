ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken, görüşmenin başladığı ancak basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşmenin 1,5 saat sürdüğü ifade edildi. Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

"BÜYÜK BİR LİDER OLAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı. "İYİ ANLAŞIYORUM" Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası." Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada; görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındığı ifade edildi. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı. Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti. SURİYE BİLDİRİ İMZALADI Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa ise DEAŞ'ın mağlup edilmesi için uluslararası koalisyonla siyasi iş birliği bildirisi imzaladıklarını duyurdu. Donald Trump, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi. ABD Başkanı ayrıca, Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi. "YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ" Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı. SEZAR YASASI YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi. ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi. Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi. Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.