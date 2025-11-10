Habertürk
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

        Giriş: 10.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:03
        Manisa'da kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

        Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

        Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

