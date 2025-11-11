Habertürk
        Haberler Dünya Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından evine geldi | Dış Haberler

        Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından evine geldi

        21 Ekim'de cezaevine giren Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve evine geldi. Ülkede hapse giren giren ilk cumhurbaşkanı olan Sarkozy, dün gerçekleşen duruşmada, "Cezaevi ile tanışmak için 70 yıl bekleyeceğimi asla hayal edemezdim. Bu çile bana dayatıldı, çektim. (Hapishane koşulları) Zor, bu çok zor" ifadelerini kullanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 07:48 Güncelleme: 11.11.2025 - 07:48
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve 20 gündür cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

        Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcılığı, 21 Ekim'de La Sante Cezaevine giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

        Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Sarkozy, hüküm giydiği Libya davası kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddederek, tutukluluk koşullarının zor olduğunu kaydetti.

        Sarkozy, "Cezaevi ile tanışmak için 70 yıl bekleyeceğimi asla hayal edemezdim. Bu çile bana dayatıldı, çektim. (Hapishane koşulları) Zor, bu çok zor." ifadelerini kullandı.

        Ülkesini sevdiğini dile getiren Sarkozy, "Gerçeğin ortaya çıkması için mücadele ediyorum." dedi.

        Savcılığın talebi üzerine mahkeme, Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        Mahkeme ayrıca, adli kontrol koşulları kapsamında Sarkozy'nin Adalet Bakanı Gerald Darmanin ile iletişime geçmesini yasakladı.

        Sarkozy, duruşmanın ardından dün akşam cezaevinden çıktı ve evine geldi.

        Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

        Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında, Sarkozy’nin “pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı” suçlarından beraatine, ancak “suç örgütü kurmak” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

        Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti. Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

