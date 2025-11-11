Şanlıurfa'da kan donduran olay, önceki akşam saatlerinde Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.

İKİ KARDEŞ SOKAKTA KARŞILAŞTI

Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA ÇOCUKLAR DA KARIŞTI

DHA'da yer alan habere göre tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KAVGADA BABALAR VE OĞULLAR YARALANDI

Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

17 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Çelik (17), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.