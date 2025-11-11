4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!

Ankara'da kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

EŞİ, ANNESİ, KARDEŞİ VE KENDİSİ CAN VERDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayhan Bellikli (28) ile eşi Yüksel Özlem Bellikli (26), kız kardeşi Hayrunisa Bellikli (10) ve annesi Yeliz Bellikli’nin (47) hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞULLARI AĞIR YARALI

Bellikli’nin ağır yaralanan oğlu Ö.B. (3) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerin ardından dün yakınları tarafından Haymana Devlet Hastanesi morgundan alınan 4 kişinin cenazesi, Aksaray’a getirildi.

Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Ayhan, Yüksel Özlem, Hayrunisa ve Yeliz Bellikli’nin cenazeleri, Aksaray Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

GEZİDEN DÖNÜYORLARDI

Bellikli ailesinin, Eskişehir'den geziden döndüğü öğrenildi.