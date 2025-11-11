Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlence mekanında yakılan Gözde Yılmaz konuştu: Kendisini tanımıyorum | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum

        İstanbul'da, eğlence mekanının önünde oturan 33 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın yanına gelen S.A.G. isimli kadın, Yılmaz'ın üzerine yanıcı madde döküp çakmakla genç kadını ateşe vermişti. Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Yılmaz, saldırganı tanımadığını söyledi. Dehşet anını anlattı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 08:09 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:32
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        İstanbul'da olay, 1 Kasım'da Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı.

        YANICI MADDE DÖKTÜ ÇAKMAĞI ÇAKTI

        Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen S.A.G., isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından şüpheli S.A.G., olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti.

        2. VE 3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

        İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI

        Saldırının ardından kaçan şüpheli S.A.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "KENDİSİNİ TANIMIYORUM HUSUMETİMİZ YOK"

        Tedavisi hastanede devam eden Gözde Yılmaz, saldırganı tanımadığını belirterek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y isimli bir arkadaşım var. Bunu yapan kişi onun kız arkadaşıymış. Biz erkek arkadaşım ve 4-5 kişiyle daha Kadıköy'de eğlence mekanında otururken yola doğru arkamız dönüktü. Birden soğukluk hissettim benzin gibi yanıcı bir madde. Döner dönmez çakmakla beni yaktı. Kendisini şahsen tanımıyorum, hiçbir husumetimiz yok. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

        "TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

        Tehdit mesajları aldığını ifade eden Yılmaz, "Biz hastanedeyken D.Y isimli kişiden tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy’e geri dönemezsin' diyorlar. Evim ve iş yerim orada, ama bu olaydan sonra kendimi güvende hissetmiyorum. Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar var, doktorlar eskisi gibi iyileşemeyeceğimi söylüyor" ifadelerini kullandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla mekanın dışarısındaki masada oturan kadın eline aldığı yanıcı maddeyi Gözde Yılmaz'ın üzerine attığı görülüyor.

        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi! Haberi Görüntüle
        #istanbul
        #Son dakika haberler
