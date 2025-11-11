Habertürk
        Son dakika: Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı! Yardım etmek isterken vurulmuş | Son dakika haberleri

        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı! Yardım etmek isterken vurulmuş

        Adana'da hafta sonu semt pazarında çıkan çatışmada olayla ilgisi olmayan tantunici Talip Çelikten ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetmişti. Yusuf Solmaz'ın ağabeyi Abdullah Solmaz, "Kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:33
        Adana'da semt pazarındaki silahlı kavgada kurşunların hedefi olup, hayatını kaybeden meyveci Yusuf Solmaz'ın (49), ilk anda vurulan ve yine kendisini gibi yaşamını yitiren tantunici Talip Çelikten'in (55) yarasına tampon yapmak için yanına gittiğinde vurulduğu ortaya çıktı. Solmaz'ın ağabeyi Abdullah Solmaz, "Şüpheliler arabaya binip kaçarken, kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor. Vurulan kimsenin olayla ilgisi yok" dedi..

        Olay, 8 Kasım'da Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre; isimleri öğrenilemeyen yeğenler, pazarcı esnafı dayılarından alacaklarını alamayınca İstanbul'dan Adana'ya geldi. Dayı ile yeğenleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan ve yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten ile meyve satan Yusuf Solmaz ve 5 kişiye isabet etti. Şüpheliler kaçarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelikten ile Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı Haberi Görüntüle

        MEYVE VE SEBZELERİ HALA DURUYOR

        Yusuf Solmaz'ın cenazesi, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Solmaz'ın, kavganın ilk anlarında tabancayla vurulan Çelikten'in yarasına tampon yapmak için yanına gittiği ve bu sırada vurulduğu ortaya çıktı.

        Yitiren tantunici Talip Çelikten (55)
        Yitiren tantunici Talip Çelikten (55)

        Ayrıca Solmaz'ın, oturduğu mahallede satacağı meyve ve sebzeleri satın almak için semt pazarına gittiği öğrenildi. Solmaz'ın satın aldığı ürünlerin de hala elektrikli bisikletin sepetinde durduğu görüldü.

        'MERHAMET DOLU, GÜZEL BİR İNSANDI'

        Duydukları üzüntü nedeniyle kardeşinin ürünlerine dokunamadıklarını belirten Abdullah Solmaz, "Kavga sırasında bir taraf, pazarın içine doğru kaçıyor, diğerleri de arkalarından ateş ediyor. O sırada tantunici vuruluyor. Şüpheliler arabaya binip kaçarken, kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor. Vurulan kimsenin olayla ilgisi yok. Benim kardeşim merhamet dolu, çok güzel bir insandı. 3 çocuğu var. Kızlarından biri, İzmir'de okuyor. Şimdi nasıl okuyacak, kim arkalarında duracak?" diye konuştu.

        'KATİLLERİ BULUNSUN'

        Katillerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyen Solmaz, "Pazara 10 dakika geç gitse ya da 10 dakika erken çıksa, başına bir şey gelmeyecekti. Bu kavga öğle saatlerinde olsaydı, pazar daha kalabalık olacağı için daha çok kişi ölürdü. Biz önce Allah'ı sonra devleti biliriz. Bu kadar silahın, pazarın ortasında ne işi var? Bir çocuk yetiştiriyorsun, bir maganda kurşununa gidiyor. Kardeşimin katilleri bulunsun, en ağır cezayı alsınlar istiyoruz" dedi.

        Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
