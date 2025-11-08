Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten (55) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya döndü.

YARALIYA YARDIM İÇİN GİTTİLER 6 KİŞİ DAHA YARALANDI

Çocuk parkında bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Olay yerinin yakınındaki semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar yardım etmek için yaralının yanına gitti. Bu sırada yeniden silahla ateş açılması sonucu 6 kişi daha yaralandı.

TANTUNİCİ VE MANAV HAYATINI KAYBETTİ

Çocuk parkının da bulunduğu bölgedeki çatışmada yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten ve meyve satan Yusuf Solmaz'a kurşun isabet etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 çocuk babası Çelikten ve Solmaz'ın öldüğü belirlendi. Çelikten'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ölen iki kişinin olayla ilgili bulunmadığı belirlendi.