        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i! - Beşiktaş Haberleri

        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Habertürk / AA
        Giriş: 08.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:32
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi.

        Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        2

        SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

        Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.

        Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.

        Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

        3

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da kadroda yer almıyor.

        4

        SERGEN YALÇIN KULÜBEDE OLAMAYACAK

        Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

        Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak.

        Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor.

        5

        UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

        Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla uyarılanUduokhai, Antalyaspor karşısında da sarı kart görmesi halinde 13. haftada Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

        6

        EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

        Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

        Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

        Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

        7

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, Toure, Abraham

