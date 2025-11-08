İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.