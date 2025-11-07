Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı | Dış Haberler

        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı

        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Ahmed Şara ayrıca terör listesinden çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.11.2025 - 21:44 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:05
        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Ahmed Şara ayrıca, terör listesinden çıkarıldı.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

        Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı

        Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” dedi.

        Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

        Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

        Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.​​​​​​​

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

